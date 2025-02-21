19 Yılda 103 Ülkeyi Gezen 'Gezgin Akademisyen' Doç. Dr. Ali Fikret Aydın

Afyon Kocatepe Üniversitesi öğretim üyesi Doç. Dr. Ali Fikret Aydın, 19 yılda 103 ülkede 200'den fazla şehir gezdi.

Yayın Tarihi: 21.02.2025 12:44
Güncelleme Tarihi: 21.02.2025 12:49
19 Yılda 103 Ülkeyi Gezen 'Gezgin Akademisyen' Doç. Dr. Ali Fikret Aydın

Doç. Dr. Ali Fikret Aydın’ın 19 Yıl Boyunca Süren Seyahat Serüveni

Afyon Kocatepe Üniversitesi’nin Radyo ve Televizyon Programcılığı bölümünde öğretim üyesi olan Doç. Dr. Ali Fikret Aydın, 19 yılda 103 ülke gezerek 200’den fazla şehirde unutulmaz anılar biriktirdi. Çevresinde "Çelebi Ali" ve "gezgin akademisyen" olarak tanınan Aydın, gezme tutkusunu genç yaşlardan bu yana sürdürüyor.

2006'dan Bugüne Macera Dolu Seyahatler

Aslen Erzurumlu olan 45 yaşındaki Aydın, üniversite hayatından sonra ilk yurt dışı gezisini Mısır ile 2006 yılında gerçekleştirdi. Kısa sürede Almanya, İspanya, Polonya, İtalya ve Rusya gibi ülkeleri de kapsayan seyahatlerine hız kesmeden devam etti. Aydın, geçtiğimiz yıl 22 ülkeye seyahat ettiğini ve 2023 yılında da 15-20 ülke gezmeyi hedeflediğini belirtti.

Kültürel Keşifler ve Gezginlik Tutkusu

Aydın, seyahatlerinde eski şehirleri, tarihi yapıları, kaleleri ve sarayları ziyaret etmeye özen gösterdiğini ifade etti. Modern mekanlarda fazla vakit geçirmeyip, gittiği ülkelerin yöresel lezzetlerini tatma fırsatını değerlendiriyor. Bu deneyimlerini sosyal medya hesaplarından detaylı bir şekilde paylaşarak takipçileriyle paylaşıyor.

Akrabaları ve Öğrencilerine Rehberlik Ediyor

Gittiği yerlerle ilgili paylaşımlarına gelen yorumlar sayesinde, arkadaşları ve öğrencileri kendisinden bilgi almak için ona başvuruyor. Seyahatleriyle ilgili tavsiyelerde bulunarak, ilk kez yurt dışına çıkanlara rota çiziyor. Aydın, "Hayalimizle yaşıyorsun" diyerek kendisini tebrik edenlerden sıkça duyduğu bir cümle olduğunu ifade etti.

Favori Ülkeleri: İspanya, Portekiz ve Özbekistan

Aydın, gittiği ülkeler arasında en çok beğendiği yerlerin İspanya, Portekiz ve Özbekistan olduğunu vurgulayarak, bu ülkelerdeki kültürel zenginlikleri keşfetmenin kendisi için ayrı bir heyecan olduğunu belirtti.

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