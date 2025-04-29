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2. Konya Ekonomi Forumu 6 Mayıs'ta Başlıyor!

Konya Ekonomi Forumu, 6 Mayıs'ta iş dünyasını buluşturacak ve önemli konular ele alınacak.

Yayın Tarihi: 29.04.2025 21:57
Güncelleme Tarihi: 29.04.2025 21:57
2. Konya Ekonomi Forumu 6 Mayıs'ta Başlıyor!

2. Konya Ekonomi Forumu 6 Mayıs’ta Başlıyor!

Konya Sanayi Odası (KSO) tarafından Ekonomi Gazetesi iş birliğiyle düzenlenecek olan Konya Ekonomi Forumu, iş dünyası ve finans çevrelerini bir araya getirmeye hazırlanıyor. Forum, 6 Mayıs Salı günü saat 13.30

Forumun Gündem Maddeleri

Yapılan yazılı açıklamaya göre, forumda ekonomideki güncel gelişmelerin yanı sıra reel sektörün geleceği, sürdürülebilir finansman modelleri, yapay zeka, bölgesel kalkınma ve teşvik politikaları gibi önemli başlıklar ele alınacak.

Oturumlar ve Konuşmacılar

2. Konya Ekonomi Forumu kapsamında toplam 8 oturum gerçekleştirilecek. Ekonomi Gazetesi Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Güldağ moderatörlüğünde yapılacak olan "Anadolu’dan Dünyaya Yükselen Şirketler" oturumunda SANKO Holding Onursal Başkanı Abdulkadir Konukoğlu ve ORKA Holding Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Orakçıoğlu tecrübelerini paylaşacak.

Forumda Türkiye İş Bankası Genel Müdürü Hakan Aran, reel sektörün geleceğini değerlendirecek. Ayrıca Ekonomi Gazetesi Yayın Kurulu Başkanı Şeref Oğuz ve Yazı İşleri Müdürü Handan Sema Ceylan, yapay zeka ekonomisini anlatacak. Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası Genel Müdür Yardımcısı Seçil Yıldız, Avrupa Birliği ve Türkiye’de sürdürülebilir finansman modellerini, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermayeler Genel Müdür Yardımcısı Sait Cordan ise bölgesel kalkınma ve teşvik politikalarını değerlendirecek.

Başkan Büyükeğen’in Açıklamaları

Konya Sanayi Odası Başkanı Mustafa Büyükeğen, bu yıl 2. kez düzenlenen forumla ilgili olarak, "Bu yıl ikincisini düzenleyeceğimiz Konya Ekonomi Forumu ile sadece şehrimizin değil, ülkemizin ekonomik gündemine katkı sağlamayı hedefliyoruz. Alanında uzman isimlerin katılımıyla, para politikalarından enflasyonla mücadeleye, dış ticaretin finansman modellerinden uluslararası tedarik zincirlerinde yaşanan kırılmalara, alternatif finanstan yapay zekaya kadar birçok konuyu ele alacağız. 6 Mayıs 2025 Salı günü saat 13.30'da Selçuklu Kongre Merkezi'nde başlayacak 2. Konya Ekonomi Forumumuza sanayici ve iş adamlarımız başta olmak üzere ilgi duyan herkesi davet ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Konya Sanayi Odası (KSO) tarafından, Ekonomi Gazetesi iş birliğiyle bu yıl ikincisi düzenlenecek...

Konya Sanayi Odası (KSO) tarafından, Ekonomi Gazetesi iş birliğiyle bu yıl ikincisi düzenlenecek olan Konya Ekonomi Forumu, iş dünyasını ve finans çevrelerini bir araya getirmeye hazırlanıyor. KSO Başkanı Mustafa Büyükeğen (fotoğrafta), foruma ilişkin açıklama yaptı.

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