2023'ün İlk İki Ayında Hava Yoluyla Seyahat Eden Yolcu Sayısı 30,4 Milyonu Aştı

Yılın İlk İki Ayında Hava Yoluyla Seyahat Eden Yolcu Sayısı 30,4 Milyonu Geçti

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 2023 yılı içinde hava yoluyla seyahat eden yolcu sayısının dikkat çekici bir rakama ulaştığını açıkladı. Şubat ayındaki yolcu sayısının direkt transit yolcularla birlikte 14 milyon 234 bin 345 olduğunu belirten Uraloğlu, "İki ayda hizmet verilen yolcu sayısı 30 milyon 457 bin 920'ye ulaştı." ifadelerini kullandı.

Uçak Trafigi ve Yolcu İstatistikleri

Uraloğlu, Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü'nden alınan verilere göre, Şubat ayında iç hatlarda 58 bin 345, dış hatlarda ise 50 bin 397 olmak üzere toplam uçak trafiğinin üst geçişlerle birlikte 148 bin 633'e ulaştığını açıkladı. Ayrıca, 6 milyon 435 bin 916 yolcunun iç hatlarda, 7 milyon 792 bin 684 yolcunun ise dış hatlarda seyahat ettiğini duyurdu.

Ocak-Şubat döneminde iniş-kalkış yapan uçak sayısının 130 bin 862 iç hatlarda, 108 bin 690 dış hatlarda gerçekleştiğini vurgulayan Uraloğlu, toplam uçak trafik sayısının üst geçişlerle birlikte 323 bin 986 olduğunu belirtti.

İstanbul Havalimanı'nda Yoğun Trafik

Uraloğlu, Türkiye'nin önemli projelerinden biri olan İstanbul Havalimanında da şubat ayında iç hatlarda 7 bin 615, dış hatlarda 29 bin 209 olmak üzere toplam 36 bin 824 uçak trafiği gerçekleştiğini bildirdi. Bu havalimanında toplamda 5 milyon 692 bin 25 yolcuya hizmet verildi.

İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanında ise, sürede 1 milyon 283 bin 770 iç hat, 1 milyon 938 bin 566 dış hat yolcu trafiği kaydedildi.

Turizm Merkezlerinde Canlanma

Uraloğlu, turizm merkezlerinde hizmet sunulan yolcu sayısının da artış gösterdiğini belirtti. Bu merkezlerdeki havalimanlarında 2 milyon 416 bin 704 iç hat ve 1 milyon 533 bin 824 dış hat yolcu sayısına ulaşarak toplam 3 milyon 950 bin 528 yolcuya hizmet verildi.