Prof. Dr. Yüksel Özdemir'in "Bir Dem Hayat"ı sinemaya uyarlanıyor

Erzurum'un Horasan ilçesinde doğan Prof. Dr. Yüksel Özdemir'in yaşam öyküsü, uzun yıllardır okurlardan ilgi gören kitabı üzerinden sinemaya taşınıyor.

Hayatı ve akademik kariyeri

Çocukluğunu kırsal bir ortamda, ekonomik sıkıntıların ve sınırlı eğitim imkânlarının olduğu koşullarda geçiren Özdemir, küçük yaşlarda edindiği gözlemlerle akademik ve bilimsel merakını geliştirdi. Atatürk Üniversitesi Fizik Bölümünü birincilikle tamamlayan Özdemir, aynı üniversitede araştırma görevlisi olarak göreve başladı.

Doktora çalışmalarını foton fiziği üzerine yapan Özdemir, atom ve molekül fiziği alanlarında doçentlik ve profesörlük unvanlarını aldı. Akademik kariyerinde özellikle foton fiziği, atom ve molekül fiziği alanlarında araştırmalar yürüttü.

"Bir Dem Hayat" ve sinema teklifi

"Bir Dem Hayat" adlı kitap, 1980'li yıllarda Anadolu'daki yaşam koşullarını ele alıyor. Eserde kırsal bölgelerdeki eğitim olanakları, ekonomik zorluklar ve çocukların hayatta kalma çabaları detaylı biçimde aktarılıyor; dönemin köy yaşamına ve aile yapılarına dair gözlemler de kitapta öne çıkıyor.

Kitapta dikkat çeken bölümlerden biri, ilkokul öğretmeninden aktarılan "Senin kafan çalışmıyor, çoban ol" yönlendirmesine dair anlatım. Bu bölüm, dönemin eğitim sistemi ve çocukların geleceğe dair karşılaştığı güçlükleri güçlü bir biçimde gözler önüne seriyor.

"Bir Dem Hayat", yayımlandıktan kısa süre sonra dördüncü baskısını yaptı. Kitabın gördüğü ilgi, sinema sektörünün de dikkatini çekti; Üsküdar Yapım'ın eseri sinemaya uyarlamak için teklif sunduğu bildirildi.

Diğer eserleri ve yayınları

Özdemir'in Kitapyurdu'nda altı kitabı bulunuyor. Roman, popüler bilim ve deneme türlerinde eserler üreten yazarın diğer çalışmaları arasında "Gizemli Evren" de yer alıyor. Kitaplarında bilimsel konuları ve kişisel deneyimlerini günlük yaşamla ilişkilendiren Özdemir, düşünce özgürlüğü ve bireysel karar alma süreçlerine dair görüşlerini çeşitli platformlarda paylaşıyor.

Bugün akademik çalışmaları ve yayınlarıyla tanınan Prof. Dr. Yüksel Özdemir, 1980'lerin Anadolu'sundan başlayıp profesörlüğe uzanan yolculuğuyla hem akademi dünyasında hem de edebiyat alanında önemli bir iz bıraktı.

ERZURUM’UN HORASAN İLÇESİNDE DOĞAN PROF. DR. YÜKSEL ÖZDEMİR’İN YAŞAM ÖYKÜSÜ, KİTABI ÜZERİNDEN SİNEMAYA TAŞINIYOR.