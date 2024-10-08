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2024-2025 Burs ve Kredi Başvuruları Başladı

Gençlik ve Spor Bakanlığı, 2024-2025 eğitim yılı için burs ve kredi başvurularını kabul etmeye başladı. Son tarih 13 Ekim.

Yayın Tarihi: 08.10.2024 10:00
Güncelleme Tarihi: 08.10.2024 10:00
2024-2025 Burs ve Kredi Başvuruları Başladı

Bakanlık Burs ve Kredi Başvurularını Duyurdu

2024-2025 eğitim öğretim yılı için burs ve kredi başvuruları başlamış bulunuyor. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, bu sürecin detaylarını paylaştı.

Maddi Destek ve Barınma İmkanı

Gençlik ve Spor Bakanlığı, öğrencilere barınma imkânı sağlarken, aynı zamanda maddi destek de sunuyor. Bakan Bak, sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımda, başvuruların e-Devlet üzerinden alınacağı bilgisini verdi.

Başvuru Süreci

2024-2025 eğitim döneminde yükseköğretim programına ilk kez katılacak olan öğrenciler, mevcut öğrenciler ve yurtdışında eğitim alan Türk vatandaşları burs/kredi başvurusu yapabilecekler

Başvurular için son tarih: 13 Ekim Pazar, saat 23.59. Öğrenciler, bu tarihe kadar e-Devlet üzerinden başvuru yapabilir veya mevcut bilgilerini güncelleyebilirler.

Bilgilerin Kontrolü

Burs ve kredi başvuruları, e-Devlet'teki öğrenim bilgilerine dayanılarak yapılacağından öğrencilerin bilgilerini dikkatlice kontrol etmesi önemlidir. Hatalı bilgiler için üniversitenin öğrenci işleriyle iletişime geçilmesi gerekiyor.

Özel Durumlar ve Destek Hattı

Özel durumları olan öğrencilerin belge göndermesine gerek bulunmuyor. Bu öğrencilerin beyanları, bakanlık tarafından incelenecek. Başvuru sürecinde sorun yaşayanlar, 7/24 hizmet veren "ALO GSB (444 0 472), KYK_DESTEK ve GSB_DESTEK" hatlarından yardım alabilirler.

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