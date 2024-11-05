2024-2025 Eğitim Öğretim Yılı LGS Tarihi Açıklandı

Milli Eğitim Bakanlığı'ndan LGS Açıklaması

Milli Eğitim Bakanlığı, 2024-2025 eğitim öğretim yılı için Liseye Geçiş Sınavı (LGS) tarihini belirledi. Açıklamaya göre, ilgili sınav, 15 Haziran 2025 tarihinde yapılacak.

Sınav Süreci ve Başvuru Bilgileri

Bu sınav, Türkiye genelindeki 8. sınıf öğrencileri için büyük bir önem taşıyor. Öğrenciler, LGS ile birlikte tercih ettikleri liselere geçiş yapma hakkı elde edecekler.

Önemli Bilgiler

Sınav süreci ile ilgili detaylar ve başvuru tarihleri, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılacak olan ilave açıklamalarla netleşecek.