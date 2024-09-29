2024 Gündemi: Ulaşım ve Spor Dünyasındaki Yenilikler

Ulaşımdaki Gelişmeler

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Halkalı-İstanbul Havalimanı Metro Hattı'nda önemli incelemelerde bulunacak. Bugün saat 12.00'de yapılacak basın açıklamasıyla hat hakkında detaylar paylaşılacak.

Dünya Diplomasi Gündemi

İsrail'in Gazze Şeridi ve Lübnan'a yönelik saldırıları devam ediyor. Gelişmeler, bölgedeki tansiyonu artırmaya devam etmekte.

Sporda Heyecan Dorukta

Basketbolda Cumhurbaşkanlığı Kupası

Basketbol sahnesinde, Fenerbahçe Beko ile Anadolu Efes arasındaki 37. Erkekler Cumhurbaşkanlığı Kupası heyecanı, bugün saat 18.00'de Basketbol Gelişim Merkezi'nde yaşanacak.

Trendyol Süper Lig Maçları

Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında bugünkü karşılaşmalar şöyle sıralanıyor:

Eyüpspor - Gaziantep FK (16.00)

Trabzonspor - TÜMOSAN Konyaspor (16.00)

Sipay Bodrum FK - Adana Demirspor (19.00)

Antalyaspor - Fenerbahçe (19.00)

1. Lig Maçlarının Devamı

Trendyol 1. Lig’in 7. haftasında bugün aşağıdaki maçlar oynanacak:

Yeni Malatyaspor - Amed Sportif Faaliyetler (16.00)

Sakaryaspor - Central Hospital Ümraniyespor (16.00)

Adanaspor - Ahlatcı Çorum FK (19.00)

Esenler Erokspor - Siltaş Yapı Pendikspor (19.00)

Diğer Spor Müsabakaları

Nesine 2. Lig ve Nesine 3. Lig gruplarında 5. ve 4. hafta müsabakaları da bugünkü programda yer alacak. Ayrıca, Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nde ve ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde maçlar oynanacak.

Dünya Superbike Şampiyonası

Motosiklet tutkunları, milli yıldızımız Toprak Razgatlıoğlu'nun mücadele ettiği Dünya Superbike Şampiyonası’nın İspanya'daki 10. ayağı için heyecan içinde. Yarışlar saat 12.00 ve 15.00’te başlayacak.

Hentbol ve Drone Yarışları

Hentbol Erkekler Süper Lig'inin 5. haftasında Rize, Bursa ve Eskişehir'de mağlubiyetler için mücadele eden takımlar olacak. Ayrıca, FAI Drone Yarışları Dünya Kupası Türk ayağı saat 17.00'de Yedikule Hisarı'nda gerçekleştirilecek.