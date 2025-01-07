2024, Japonya'nın Kayıtlarına Geçen En Sıcak Yılı Oluyor

2024 Yılı Sıcaklık Rekorlarıyla Dolup Taşıyor

Japonya Meteoroloji Ajansı (JMA) tarafından yayınlanan veriler, 2024 yılındaki ortalama sıcaklığın, ülkenin kayıtlara geçtiği 1898 yılından bu yana en yüksek seviyeye ulaştığını gösteriyor. Yılın Ocak-Aralık döneminde, ortalama sıcaklıkların 1991-2020 ortalamasından 1,48 santigrat derece daha yüksek olduğu belirlendi.

Sıcaklığın Artış Sebepleri Neler?

JMA'nın açıklamasında, Japonya'daki hava sıcaklığının uzun vadede yüzyılda 1,4 santigrat derece arttığı vurgulandı. Ülke genelinde kaydedilen en yüksek sıcaklık ise, 29 Temmuz tarihinde Toçigi eyaletinde, tam 41 derece olarak ölçüldü.

İklim Değişikliği Etkileri

Yaz sonrası dönemde sıcak hava etkisini sürdürürken, başkent Tokyo'da 19 Ekim tarihinde ölçülen en yüksek sıcaklık 30,1 derece olarak kaydedildi. Ayrıca, Japonya'nın en yüksek dağı olan Fuji-san'daki ünlü kar örtüsünün Kasım 2024 başına kadar görünmediği bildirildi.

Ortalama sıcaklık artışında küresel ısınma ve Batı kökenli rüzgârların etkisinin hissedildiği belirtiliyor. Bu durum, Japonya'nın iklim değişikliğiyle mücadelede karşılaştığı zorlukları gözler önüne seriyor.