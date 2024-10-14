2024 Suudi Arabistan Uluslararası Şahin ve Avcılık Fuarı Tamamlandı

2024 Suudi Arabistan Uluslararası Şahin ve Avcılık Fuarı Sona Erdi

Suudi Arabistan'da önemli bir etkinlik olan 2024 Uluslararası Şahin ve Avcılık Fuarı, 3 Ekim itibarıyla başkent Riyad'a bağlı Melhem bölgesinde düzenlendi. Fuar, 10 gün boyunca 640 binden fazla ziyaretçi çekti ve 45 ülkeden 400'den fazla firmanın katılımıyla gerçekleştirildi.

Fuarda Sergilenen Eşsiz Eserler

Katılımcılar, şahinler için özel olarak üretilen maskelerin yanı sıra çeşitli av aksesuarlarını da incelediler. Fuarda dikkat çeken parçalardan biri, yaklaşık 1 milyon 251 bin Türk lirası değerinde altın ve pırlantayla süslenmiş özel bir şahin maskesiydi.

Suudi Arabistan Şahinler Kulübü CEO'su Açıklamada Bulundu

Suudi Arabistan Şahinler Kulübü CEO'su Talal bin Abdulaziz eş-Şemisi, gerçekleştirilen basın toplantısında, bu fuarın uluslararası iş platformu haline geldiğini vurguladı. Etkinliğin, dünya genelinden geniş bir ziyaretçi kitlesi tarafından ilgi gördüğünü belirtti.

2030 Vizyonu ve Turizm Üzerindeki Etkisi

Şemisi, fuarın düzenlenmesinin "Suudi Arabistan'ın 2030 Vizyonu" hedefleri doğrultusunda, ülkenin kadim avcılık mirasını koruma amacı taşıdığını ifade etti. Ayrıca, etkinliğin turizme de katkıda bulunduğuna dikkat çekti. Bu yılki fuar alanı, önceki yıllara göre 3 kat daha büyük olarak 160 bin metrekareye ulaştı.

Suudi Arabistan'da 45 ülkeden 400'den fazla firmanın katılımıyla düzenlenen 2024 Suudi Arabistan Uluslararası Şahin ve Avcılık Fuarı sona erdi. Suudi Arabistan Şahinler Kulübü tarafından başkent Riyad'ın kuzeyindeki Melhem bölgesinde düzenlenen fuarı 10 gün boyunca 640 binden fazla kişi ziyaret etti.

Suudi Arabistan'da 45 ülkeden 400'den fazla firmanın katılımıyla düzenlenen 2024 Suudi Arabistan Uluslararası Şahin ve Avcılık Fuarı sona erdi. Suudi Arabistan Şahinler Kulübü tarafından başkent Riyad'ın kuzeyindeki Melhem bölgesinde düzenlenen fuarı 10 gün boyunca 640 binden fazla kişi ziyaret etti.