2024'te Türkiye'nin En Çok Vergi Verenleri: Bayraktar Zirvede

Gelir İdaresi Başkanlığı'nın 2024 vergilendirme dönemine ilişkin değerlendirmesine göre Türkiye genelinde en fazla vergi beyan eden 100 mükellef açıklandı.

Gelir Vergisi

Listede ilk iki sırayı teknoloji firması Baykarın yöneticileri paylaştı. Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, 2024 yılı vergilendirme dönemine ilişkin 2 milyar 767 milyon 587 bin lira; Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar ise 2 milyar 528 milyon 619 bin lira gelir vergisi ödeyerek ilk iki sırada yer aldı.

İki isim toplamda 5 milyar 296 milyon lira gelir vergisi ödedi. Gelir İdaresi Başkanlığı verilerine göre Selçuk Bayraktar ve Haluk Bayraktar, 2021'den 2024'e kadar arka arkaya en çok gelir vergisi ödeyen mükellefler oldu ve son 4 yıldır listenin zirvesinde yer alıyor.

Bu dönemde Baykar yöneticilerinin ödediği vergi miktarında yaklaşık 18 katlık artış görüldü; bu artışta Baykar'ın ihracat gelirleri belirleyici oldu. Şirketin 2024 yılındaki cirosunun yüzde 90'ı ihracat gelirlerinden elde edildi. Baykar, geçen yıl 1,8 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirerek üst üste ikinci kez tüm sektörlerde en çok ihracat yapan ilk 10 firma arasına girdi.

Listede 3, 5, 6, 7, 8 ve 9'uncu sıralardaki kişilerin isimlerinin açıklanmasını istemediği belirtildi. Dördüncü sırada Koç Holding Şeref Başkanı Mustafa Rahmi Koç için 757 milyon 755 bin lira vergi tahakkuku düşerken, onuncu sırada Rönesans Holding Onursal Başkanı Erman Ilıcak için 372 milyon 720 bin lira vergi tahakkuku kaydedildi.

Kurumlar Vergisi

2024 vergileme döneminde en fazla kurumlar vergisi beyan eden mükellefler listesinde birinci Garanti Bankası oldu. Banka için tahakkuk eden vergi miktarı 25 milyar 296 milyon 492 bin lira olarak açıklandı.

Listenin ikinci sırasında Ziraat Bankası yer aldı; tahakkuk eden vergi tutarı 20 milyar 838 milyon 196 bin lira olarak bildirildi. Üçüncü sırada ise Kuveyt Türk Katılım Bankası bulunuyor; tahakkuk eden vergi 12 milyar 71 milyon 499 bin lira olarak kaydedildi.

(Sürecek)