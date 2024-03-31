Bist 100
9.142,4 0%
DOLAR
32,46 0,12%
EURO
35,01 -0,19%
ALTIN
2.316,1 0,32%

2024 Türkiye Yerel Seçimleri hakkında CHP Genel Başkanı Özgür Özel açıklamalarda bulundu

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, seçim sonuçlarını değerlendirirken, partinin yüzde 25’lik tavanı kırdığını ve tarihi bir başarı elde ettiğini belirtti.

Yayın Tarihi: 31.03.2024 23:43
Güncelleme Tarihi: 31.03.2024 23:43
2024 Türkiye Yerel Seçimleri hakkında CHP Genel Başkanı Özgür Özel açıklamalarda bulundu

CHP Genel Başkanı Özel'in Seçim Değerlendirmesi

Özgür Özel, CHP Genel Başkanı, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimlerinin ardından parti genel merkezinde bir basın toplantısı düzenledi. Toplantıda, seçim sonuçlarını değerlendirdi ve partisinin başarısını vurguladı.

Seçim Sonuçları Üzerine Düşünceler

Özel, seçim sonuçlarının, CHP'nin artık başının üzerindeki görülmez yüzde 25'lik tavanı söz verdiği gibi kırmış olduğunu belirtti. Ayrıca, bu galibiyetin bir kaybedeni olmadığını ve kimsenin hezimeti olmayacağını ifade etti.

Seçmenin Kararı

Özel, seçmenin çok önemli bir karar verdiğini belirtti. Seçmenin, Türkiye'de yeni bir siyasetin kurulmasına karar verdiğini ve CHP'nin milletle kurduğu Türkiye ittifakının bu seçimlerde tarihi bir sonuç elde ettiğini söyledi.

Seçmenin Mesajı

Özel, seçmenin, ekmeğini küçültenlere, huzurunu bozanlara, demokrasiyi ezenlere, hukuk devletini çökertenlere açık bir mesaj verdiğini belirtti. Ayrıca, seçmenin birlik ve beraberlik mesajı verdiğini ve milletin mesajlarını kutsal bir emanet olarak aldıklarını ifade etti.

Seçim Sonuçları

Özel, seçim sonuçlarının, CHP'nin başarısını ve seçmenin vicdanının sandıkta kurduğu Türkiye ittifakının, 2019 başarısını daha da büyüttüğünü belirtti. Ayrıca, bu sonuçların, partisine büyük bir sorumluluk yüklediğini ve CHP'nin artık tüm demokratların, sosyal demokratların, aynı zamanda milliyetçi demokratların, muhafazakar demokratların, Kürt demokratların aynı anda birlikte oy verebildikleri bir parti olduğunu ifade etti.

Seçim Sonrası Planlar

Özel, seçim sonrası planlarını da paylaştı. Gücü milletten aldıklarını ve şimdi millete güç verme zamanı olduğunu belirtti. Ayrıca, milletin yüklediği sorumluluğun gereği olarak yarından itibaren Türkiye'de büyük bir mücadele başlatacaklarını söyledi.

İLGİLİ HABERLER

4A 4B 4C emeklisine pazartesi salı sürprizi! 3 gün içinde hesaba yatırılacak

4A 4B 4C emeklisine pazartesi salı sürprizi! 3 gün içinde hesaba yatırılacak

Eksik primi olanları feraha çıkaran tablo! SGK'ya tek başvuru yeter

Eksik primi olanları feraha çıkaran tablo! SGK'ya tek başvuru yeter

Emeklinin talihi döndü yüzde 50 indirim geliyor!

Emeklinin talihi döndü yüzde 50 indirim geliyor!

Kirasını ödeyemeyene 4500 TL kira yardımı! Başvuru yapana 12 ay ödenecek

Kirasını ödeyemeyene 4500 TL kira yardımı! Başvuru yapana 12 ay ödenecek

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
İstanbullulara müjdeli haber verildi! 31 Mart'a kadar tamamen ücretsiz olacak
2
e-Devlet'ten başvuru yapmayan 12.980 TL cezaya mahkum! Artık fazla süreniz kalmadı
3
YÖK KPSS 60 puan istiyor! Tam 148 bin TL maaş ödeyecek: başvurular açıldı
4
Evinize bu ceza geldiyse sakın ödemeyin! Araç sahiplerine bu sabah duyuruldu
5
Ankaralı kadınlara müjde! Tamamen ücretsiz oldu: Başvuru şartı var
6
EYT'yi kaçırana yeni pencere! 3600 gün primle erken emeklilik sürprizi
7
Tapusu olanlar için süre daraldı! 2 hafta içinde bunu yapmayan bin pişman olacak

Eksik primi olanları feraha çıkaran tablo! SGK'ya tek başvuru yeter

5100 TL yardım almak için tek belge yeter! 3 gün içinde başvurun

Kimlik numarası 0,2,4 ile bitene 50.000 TL nakit! Füze gibi uçuran kampanya

Pegasus 35 TL'ye uçak bileti satacak! Duyanı çıldırtan kampanya

Emeklinin talihi döndü yüzde 50 indirim geliyor!

Halkbank, vakıfbank, Ziraat Bankası'nda hesabı olanlara müjde 09.30'da geldi!

ŞOK 31 Mart indirimiyle yüz güldürdü! Tam 35 TL indirim yapıldı

Sabah 08.00'de hesabına bakan 12.000 TL'yi yakalar! Bankalar duyurdu

4A 4B 4C emeklisine pazartesi salı sürprizi! 3 gün içinde hesaba yatırılacak

TL'si olanın yatırım yönü değişti! Altın dolar yerine o kazandıracak

ASELSAN maaşı arşa çıkardı! Personel alımı şartları duyuruldu

Kirasını ödeyemeyene 4500 TL kira yardımı! Başvuru yapana 12 ay ödenecek