2024 Türkiye Yerel Seçimleri hakkında CHP Genel Başkanı Özgür Özel açıklamalarda bulundu

CHP Genel Başkanı Özel'in Seçim Değerlendirmesi

Özgür Özel, CHP Genel Başkanı, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimlerinin ardından parti genel merkezinde bir basın toplantısı düzenledi. Toplantıda, seçim sonuçlarını değerlendirdi ve partisinin başarısını vurguladı.

Seçim Sonuçları Üzerine Düşünceler

Özel, seçim sonuçlarının, CHP'nin artık başının üzerindeki görülmez yüzde 25'lik tavanı söz verdiği gibi kırmış olduğunu belirtti. Ayrıca, bu galibiyetin bir kaybedeni olmadığını ve kimsenin hezimeti olmayacağını ifade etti.

Seçmenin Kararı

Özel, seçmenin çok önemli bir karar verdiğini belirtti. Seçmenin, Türkiye'de yeni bir siyasetin kurulmasına karar verdiğini ve CHP'nin milletle kurduğu Türkiye ittifakının bu seçimlerde tarihi bir sonuç elde ettiğini söyledi.

Seçmenin Mesajı

Özel, seçmenin, ekmeğini küçültenlere, huzurunu bozanlara, demokrasiyi ezenlere, hukuk devletini çökertenlere açık bir mesaj verdiğini belirtti. Ayrıca, seçmenin birlik ve beraberlik mesajı verdiğini ve milletin mesajlarını kutsal bir emanet olarak aldıklarını ifade etti.

Seçim Sonuçları

Özel, seçim sonuçlarının, CHP'nin başarısını ve seçmenin vicdanının sandıkta kurduğu Türkiye ittifakının, 2019 başarısını daha da büyüttüğünü belirtti. Ayrıca, bu sonuçların, partisine büyük bir sorumluluk yüklediğini ve CHP'nin artık tüm demokratların, sosyal demokratların, aynı zamanda milliyetçi demokratların, muhafazakar demokratların, Kürt demokratların aynı anda birlikte oy verebildikleri bir parti olduğunu ifade etti.

Seçim Sonrası Planlar

Özel, seçim sonrası planlarını da paylaştı. Gücü milletten aldıklarını ve şimdi millete güç verme zamanı olduğunu belirtti. Ayrıca, milletin yüklediği sorumluluğun gereği olarak yarından itibaren Türkiye'de büyük bir mücadele başlatacaklarını söyledi.