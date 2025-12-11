DOLAR
Giresun'da Dereye Uçan Araçta 2 Kişi Hayatını Kaybetti

Giresun Bulancak'ta 28 ES 850 plakalı otomobil Pazarsuyu deresine uçtu; araçta bulunan Emin Yılmaz ve Raif Şimşek yaşamını yitirdi.

Yayın Tarihi: 11.12.2025 12:17
Güncelleme Tarihi: 11.12.2025 12:17
Bulancak — Kovanlık-Aydındere yolu

Giresun’un Bulancak ilçesinde sabah saatlerinde meydana gelen kazada, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda sürücünün kontrolünü yitirmesi sonucu araç Pazarsuyu deresine uçtu.

Edinilen bilgiye göre, Kovanlık-Aydındere yolu üzerinde Emin Yılmaz idaresindeki 28 ES 850 plakalı otomobil henüz belirlenemeyen bir nedenle dereye düştü. Vatandaşların ihbarıyla olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi.

Görgü tanıklarının ifadelerine göre araçta bulunan Raif Şimşek araç içinde sıkıştı, sürücü Emin Yılmaz ise yarı baygın halde aracın camından çıkmayı başardı. Ancak yağışlar nedeniyle debisi yükselen derede akıntıya kapılan Yılmaz bir anda gözden kayboldu.

Vinç yardımıyla dereden çıkarılan araçta sıkışan Raif Şimşek in cansız bedeni ambulansla Bulancak Devlet Hastanesine sevk edildi. Olay yerine gelen AFAD ve itfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucunda sürücü Emin Yılmaz ın cansız bedenine de kısa sürede ulaşıldı.

Akıntının etkisiyle sürüklenen Yılmaz’ın cansız bedeni, araçtan yaklaşık 2 kilometre aşağıda dalgıçların çalışmalarıyla dereden çıkarıldı ve Bulancak Devlet Hastanesine sevk edildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

