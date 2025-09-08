2025-2026 Eğitim-Öğretim Yılı Konya, Aksaray, Karaman ve Afyonkarahisar'da Başladı

Konya, Aksaray, Karaman ve Afyonkarahisar'da 2025-2026 eğitim-öğretim yılı törenlerle başladı; öğrenci ve öğretmen sayıları ile açılış konuşmaları paylaşıldı.

Yayın Tarihi: 08.09.2025 13:33
Güncelleme Tarihi: 08.09.2025 13:33
2025-2026 Eğitim-Öğretim Yılı Konya, Aksaray, Karaman ve Afyonkarahisar'da Başladı

2025-2026 Eğitim-Öğretim Yılı Konya, Aksaray, Karaman ve Afyonkarahisar'da Başladı

Konya, Aksaray, Karaman ve Afyonkarahisar'da 2025-2026 eğitim-öğretim yılının başlaması dolayısıyla törenler düzenlendi. Yeni eğitim döneminde öğrenciler okullarda bir araya geldi, yetkililer başarı dileklerinde bulundu.

Konya

Konya'da Milli Eğitim Bakanlığına (MEB) bağlı ilk ve ortaöğretim kurumlarında 463 bin 723 öğrenci ve yaklaşık 36 bin öğretmen için yaz tatili sonrası ilk ders zili çaldı. Şehit Erkan Kurşun İlkokulu'nda "2025–2026 Eğitim-Öğretim Yılı Açılışı ve İlköğretim Haftası Kutlama Programı" düzenlendi.

Programda konuşan Konya Valisi İbrahim Akın, yeni eğitim öğretim yılının tüm öğretmen ve öğrencilere hayırlı ve huzurlu olması temennisinde bulunarak şunları kaydetti:

Eğitim, sadece bilgiyi aktarmak değil. O bilgiyi bilimle, sanatla, doğayla, teknolojiyle ve bireyin tabiatıyla besleyerek insanı her yönden şekillendirmektedir. Zira en kıymetli müfredat çocuklarımızın fıtratıdır. Eğitim, bu fıtratı bilgi, değer ve erdemle buluşturma sanatıdır.

İl Milli Eğitim Müdürü Murat Yiğit de Konya'da 463 bin 723 öğrencinin dersbaşı yaptığını söyledi. Öğrencilerin şiir okumaları ve folklor gösterilerinin ardından Vali İbrahim Akın, yılın ilk ders zilinin çalmasıyla öğrencilerle birlikte fidan dikti.

Aksaray

Aksaray'da 86 bin 180 öğrenci, yaz tatili sonrası eğitime başladı. Topakkaya Şehit Erdal Akbulut İlkokulu’nda düzenlenen açılış töreninde konuşan Aksaray Valisi Mehmet Ali Kumbuzoğlu, "Öğretmenlerimize, değerli velilerimize ve elbette biricik öğrencilerimize başarılarla dolu bir eğitim dönemi diliyorum. İlköğretim Haftamız kutlu olsun. 2025-2026 eğitim öğretim dönemi hepimize hayırlı olsun. Hepinize başarılar diliyorum." dedi.

Törene il protokolü katıldı.

Karaman

Karaman'da 278 okulda 50 bin 750 öğrenci dersbaşı yaptı. TOKİ İlkokulu'nda öğrenciler, arkadaşları ve öğretmenleriyle buluşmanın sevincini yaşadı. İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından öğrenciler, öğretmen ve velilerinin eşliğinde sınıflara girdi.

Afyonkarahisar

Afyonkarahisar'da yeni ders zilinin çalmasıyla 142 bin 576 öğrenci dersbaşı yaptı. Yaz tatilinin sona ermesiyle 2025-2026 yılı eğitim öğretim döneminin ilk ders zili çaldı.

Kentte 14 bin 39'u okul öncesi olmak üzere toplamda 142 bin 576 öğrenci ile yaklaşık 11 bin öğretmen eğitime başladı. Yeni eğitim öğretim yılının başlaması nedeniyle Osmangazi Anadolu Lisesi’nde tören düzenlendi. Törene İl Milli Eğitim Müdürü Miraç Sünnetci, Şube Müdürü Hayati Duman ile il protokolü, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

İLGİLİ HABERLER

3 Çocuğu Olana Sıfır Araç Müjdesi: 2025 İlk Arabam Yerli Otomobil Aile Destek Programı

Çalışanlara Binlerce Lira: Evlilik ve Çocuk Desteği — 3 Asgari Ücret

İzmir'de 'Okut Geç' Dönemi: Dijital İzmirim Kart ile Telefonla Ulaşım

İzmir'de Kuraklık Alarmı: Tahtalı %5,57, Kasımda Şiddetlenebilir

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Memişoğlu Pekin'de Ley Hayçao ile Görüştü: Sağlıkta Dijitalleşme ve Biyoteknoloji İşbirliği
2
İzmir'de 2 Polisin Şehit Olduğu Saldırının Şüphelisi E.B. (16) Yakalandı
3
Türkiye'nin Astronotları İlk Ders Zilinde Ankara'da Öğrencilerle Buluştu
4
Doğu Kudüs Ramot Kavşağı'nda Silahlı Saldırı: 6 Kişi Öldü
5
Milli Maçla Mevlana Müzesi'ne Akın: Ziyaretçi Sayısı İkiye Katlandı
6
TDK Ağız Araştırmaları Veri Tabanı Kullanıma Açıldı
7
Bakan Fidan'dan Yvette Cooper'a Tebrik Telefonu

Çalışanlara Binlerce Lira: Evlilik ve Çocuk Desteği — 3 Asgari Ücret

İzmir Büyükşehir'den Velilere Kolaylık: Tek Tıkla Servis Ücreti Hesaplayıcı

3 Çocuğu Olana Sıfır Araç Müjdesi: 2025 İlk Arabam Yerli Otomobil Aile Destek Programı

İzmir'de 48 Milyon TL'lik Rekor Kırtasiye Desteği — Ödemeler 8 Eylül 2025'te

Adalet Bakanlığı 15.000 Memur Alımı: Başvuru Açıklaması Geldi

SED Desteği Başvuruları Başladı: Okul Masraflarına 10.005,30 TL'ye Kadar Destek

İzmir'de 'Okut Geç' Dönemi: Dijital İzmirim Kart ile Telefonla Ulaşım

KPSS ile Sınavsız Atama ve Bilişimde 4 Kat Maaş: Dokuz Eylül ve Mersin Üniversitesi Son Çağrı

Kredi Kartı Borcunda 90 Gün Uyarısı: Ödenmezse İcra ve 'Kara Liste' Gelir

İzmir'de Kuraklık Alarmı: Tahtalı %5,57, Kasımda Şiddetlenebilir

Kayseri'de Milyonluk İhaleler: Hacılar'da 50.000 m² Parke, Melikgazi'de 2 Yeni Eczane

TOGG T10X V2'de Faizsiz Hamle: Sadece 863 Bin TL Peşinat