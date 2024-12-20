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2025 Bütçe Görüşmelerinde Tartışmalar Derinleşiyor: DEM Partisi Asgari Ücret ve Demokrasi Vurgusu Yapıyor

DEM Parti Grup Başkanvekili Koçyiğit, 2025 bütçe görüşmelerinde asgari ücretin artırılmasını ve demokratikleşmeyi savundu.

Yayın Tarihi: 20.12.2024 17:05
Güncelleme Tarihi: 20.12.2024 17:05
2025 Bütçe Görüşmelerinde Tartışmalar Derinleşiyor: DEM Partisi Asgari Ücret ve Demokrasi Vurgusu Yapıyor

2025 Bütçe Görüşmeleri Sonunda DEM Partisi Önemli Mesajlar Verdi

2025 yılı bütçe görüşmelerinin son gününde DEM Parti Grup Başkanvekili Gülüstan Kılıç Koçyiğit, Meclis Genel Kurulu'nda kritik açıklamalarda bulundu. Koçyiğit, asgari ücretin en güncel yoksulluk sınırının yarısı oranında artırılmasını önerdi ve Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun demokratikleştirilmesi gerektiğini vurguladı.

Yoksulluk ve Gelir Eşitsizliği Sorunları

Koçyiğit, Türkiye'nin mevcut bütçesinin demokrasi, eşitlik ve adaletten uzak bir yapıda olduğunu belirterek, halkın payına düşen tek şeyin yoksulluk olduğunu savundu. Gelir eşitsizliğinin giderek derinleştiğini ve Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi altında ekonomik göstergelerin tarihî dip seviyelerine ulaştığını ileri sürdü.

Enflasyon ve Asgari Ücret Üzerine Vurgular

Enflasyonun halka kesilen acı faturası olduğuna dikkat çeken Koçyiğit, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın verilerine göre Türkiye'de 4 milyon hanenin yardıma muhtaç durumda olduğunu ifade etti. Asgari ücretin düşük kalmasının yanı sıra, emekli maaşlarının da yetersiz olduğunu dile getirdi.

“Seçim sürecinde asgari ücrete yılda iki kez zam yaparken, seçim sonrası bunu bir kezle sınırladınız. Bu, iktidarın kendi siyasi hesaplarını gözettiğini gösteriyor,” diyen Koçyiğit, asgari ücretin açlık sınırının altında kaldığını belirtti.

Toplumsal Cinsiyet Eşitliği ve Bütçe

Koçyiğit, bütçede kadınların yer almadığını ve kadına yönelik şiddetle etkin bir mücadele yapılmadığını belirtirken, partisinin toplumsal cinsiyete duyarlı bir bütçe için çalışma içinde olduğunu vurguladı.

Sezai Temelli: Bütçe Emekçilerin Olmalı

DEM Parti Grup Başkanvekili Sezai Temelli, bütçe yapım süreçlerinin demokratikleşmesi gerektiğini ifade etti. Türkiye'nin, kırılgan ekonomiler arasında yer aldığını dile getirerek, “Demokratikleşme her şeyin anahtarı. Katılımcı bütçeler oluşturmalıyız,” dedi.

Temelli, asgari ücretle ilgili tutarlılık gösterilmesi için en az yüzde 44 oranında bir zam yapılması gerektiğini savundu ve toplumsal cinsiyete duyarlı bütçe oluşturarak yaşamın özgürleşmesinin sağlanması gerektiğine dikkat çekti.

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