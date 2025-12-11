DOLAR
42,59 -0,07%
EURO
49,9 -0,23%
ALTIN
5.773,97 0,36%
BITCOIN
3.829.758,97 2,66%

Dr. Muhammed Fatih Irmak, Tercan İlçe Devlet Hastanesi Başhekimi Atandı

Dr. Muhammed Fatih Irmak, Tercan İlçe Devlet Hastanesi başhekimliğine atandı; yönetim, hizmet kalitesini artırma çalışmalarının hızla hayata geçirileceğini duyurdu.

Yayın Tarihi: 11.12.2025 07:09
Güncelleme Tarihi: 11.12.2025 07:09
Dr. Muhammed Fatih Irmak, Tercan İlçe Devlet Hastanesi Başhekimi Atandı

Dr. Muhammed Fatih Irmak, Tercan İlçe Devlet Hastanesi Başhekimi olarak göreve başladı

Dr. Muhammed Fatih Irmak, Tercan İlçe Devlet Hastanesinde başhekimlik görevine atandı. Yeni görevine başlayan Dr. Irmak’ın, hastanenin hizmet kalitesini artırmaya yönelik çalışmalarını hızla hayata geçirmesi bekleniyor.

Hastane yönetiminden başarı dileği

Atamanın ardından açıklama yapan hastane yönetimi, Dr. Irmak’a yeni görevinde başarılar dileyerek, Tercan halkına daha etkin, hızlı ve nitelikli sağlık hizmeti sunma hedefiyle çalışmaların sürdüğünü ifade etti.

DR. IRMAK, TERCAN DEVLET HASTANESİ BAŞHEKİMİ OLARAK ATANDI

DR. IRMAK, TERCAN DEVLET HASTANESİ BAŞHEKİMİ OLARAK ATANDI

İLGİLİ HABERLER

A101 11 Aralık Aktüel: English Home, Valiz ve Zücaciye Fırsatları

FED'in Aralık 2025 Faiz Kararı İçin Son Saatler: İndirim Geliyor mu?

MGM Kar Haritasını Açıkladı: Hangi İllerde Kar Var, İstanbul'a Ne Zaman Yağacak?

Vatandaşlık Maaşı: 20 Bin TL'ye Kadar Gelir Garantisi Açıklandı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Erzincan, Erzurum ve Bayburt'ta Aralıklı Yağış; Sıcaklık Mevsim Normallerinin Üzerinde
2
Dr. Muhammed Fatih Irmak, Tercan İlçe Devlet Hastanesi Başhekimi Atandı
3
Adana'da Aladağ'da Mahsur Kalan 3 Arkadaş AFAD ve JAK ile Kurtarıldı
4
Vali Eldivan Aras EDAŞ Bayburt Koordinatörlüğü'nü Ziyaret Etti
5
Bakan Bak'tan Aysel Önder'e Tebrik: Dünya Rekoru ve Altın Madalya
6
Washington'da 1915 Olayları İçin Protesto Düzenlendi
7
Sinan Yağmur Bayburt’ta: Gençlere Hayata Dair Önemli Mesajlar

A101 11 Aralık Aktüel: English Home, Valiz ve Zücaciye Fırsatları

Ziraat Bankası Aralık 2025 Emekli Promosyonu: Son Günler, 12.000 TL'ye Varan Destek

Emlak Müzayede Başlıyor: 11-12 Aralık 2025'te 45 İlde, 340 Lot

10 Aralık 2025: Bugün Maç Var mı? Kesintisiz Maç Listesi ve Yayın Kanalları

FED'in Aralık 2025 Faiz Kararı İçin Son Saatler: İndirim Geliyor mu?

VakıfBank’tan Yılbaşına Özel: 3 Ay Ödemesiz Kredi, İlk Taksit Şubat 2026

Vatandaşlık Maaşı (GETAD) Geliyor: Pilot 2026, Genel 2027

Öğrencilere ÖTV'siz Cihaz: 9.500 TL Sınırı Kalkıyor

Son Gün 1 Ocak: Tapu Başvurusu Yapmayanlar 3 Kat Harç Ödeyecek

MEB Açıkladı: 1. Dönem 2. Ortak Sınav Tarihleri 2025

Vatandaşlık Maaşı: 20 Bin TL'ye Kadar Gelir Garantisi Açıklandı

MGM Kar Haritasını Açıkladı: Hangi İllerde Kar Var, İstanbul'a Ne Zaman Yağacak?