Dr. Muhammed Fatih Irmak, Tercan İlçe Devlet Hastanesi Başhekimi Atandı

Dr. Muhammed Fatih Irmak, Tercan İlçe Devlet Hastanesi Başhekimi olarak göreve başladı

Dr. Muhammed Fatih Irmak, Tercan İlçe Devlet Hastanesinde başhekimlik görevine atandı. Yeni görevine başlayan Dr. Irmak’ın, hastanenin hizmet kalitesini artırmaya yönelik çalışmalarını hızla hayata geçirmesi bekleniyor.

Hastane yönetiminden başarı dileği

Atamanın ardından açıklama yapan hastane yönetimi, Dr. Irmak’a yeni görevinde başarılar dileyerek, Tercan halkına daha etkin, hızlı ve nitelikli sağlık hizmeti sunma hedefiyle çalışmaların sürdüğünü ifade etti.

