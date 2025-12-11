Sinan Yağmur Bayburt’ta: Gençlere Hayata Dair Önemli Mesajlar

Bayburt Millî İrade Anadolu Lisesi’nde samimi buluşma

Bayburt Millî İrade Anadolu Lisesi, yazar Sinan Yağmur'u ağırladı. Okulun düzenlediği söyleşiye öğrenciler yoğun ilgi gösterdi; etkinlik sıcak ve verimli bir ortamda gerçekleşti.

Yağmur, kendi yaşam öyküsünden kesitler paylaşarak gençlere ilham veren bir konuşma yaptı. Hayatta karşılaşılan zorlukların bireyi nasıl olgunlaştırdığına değinen yazar, sabır ve azmin önemini vurguladı ve yazarlık sürecine dair deneyimlerini samimi bir üslupla anlattı.

Programın sonunda öğrenciler, yazarla sohbet etme ve kitaplarını imzalatma imkânı buldu. Söyleşi, katılımcılardan tam not aldı ve gençlerin ilgisini çekti.

Okul yönetimi, bu anlamlı buluşmada emeği geçen herkese teşekkür etti.

