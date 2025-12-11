DOLAR
42,59 -0,07%
EURO
49,9 -0,23%
ALTIN
5.773,97 0,36%
BITCOIN
3.829.758,97 2,66%

Erzincan, Erzurum ve Bayburt'ta Aralıklı Yağış; Sıcaklık Mevsim Normallerinin Üzerinde

Erzincan, Erzurum ve Bayburt çevrelerinde aralıklı yağmur ve kar; yüksek kesimlerde kar, gece ve sabah buzlanma, pus ve sis bekleniyor. Sıcaklıklar normallerin üzerinde.

Yayın Tarihi: 11.12.2025 07:18
Güncelleme Tarihi: 11.12.2025 07:18
Erzincan, Erzurum ve Bayburt'ta Aralıklı Yağış; Sıcaklık Mevsim Normallerinin Üzerinde

Erzincan, Erzurum ve Bayburt'ta aralıklı yağış bekleniyor

Meteoroloji uyarısı ve beklenen hava koşulları

Meteoroloji tahminlerine göre bölge genelinde hava çok bulutlu geçecek.

Sabah saatlerinden itibaren Erzurum’un kuzeydoğusu ile Erzincan, Bayburt ve çevrelerinde aralıklı yağmur ve karla karışık yağmur, yüksek kesimlerde ise kar yağışı görüleceği öngörülüyor.

Gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don olayının yanı sıra pus ve yer yer sis hadisesinin etkili olacağı tahmin ediliyor. Yetkililer, sürücüleri görüş mesafesindeki azalmalara karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi beklenirken, rüzgârın güneyli yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette eseceği bildirildi.

ERZİNCAN, ERZURUM VE BAYBURT’TA YAĞIŞ BEKLENİYOR

ERZİNCAN, ERZURUM VE BAYBURT’TA YAĞIŞ BEKLENİYOR

İLGİLİ HABERLER

Vatandaşlık Maaşı (GETAD) Geliyor: Pilot 2026, Genel 2027

Öğrencilere ÖTV'siz Cihaz: 9.500 TL Sınırı Kalkıyor

MGM Kar Haritasını Açıkladı: Hangi İllerde Kar Var, İstanbul'a Ne Zaman Yağacak?

MEB Açıkladı: 1. Dönem 2. Ortak Sınav Tarihleri 2025

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Erzincan, Erzurum ve Bayburt'ta Aralıklı Yağış; Sıcaklık Mevsim Normallerinin Üzerinde
2
Dr. Muhammed Fatih Irmak, Tercan İlçe Devlet Hastanesi Başhekimi Atandı
3
Adana'da Aladağ'da Mahsur Kalan 3 Arkadaş AFAD ve JAK ile Kurtarıldı
4
Vali Eldivan Aras EDAŞ Bayburt Koordinatörlüğü'nü Ziyaret Etti
5
Bakan Bak'tan Aysel Önder'e Tebrik: Dünya Rekoru ve Altın Madalya
6
Washington'da 1915 Olayları İçin Protesto Düzenlendi
7
Sinan Yağmur Bayburt’ta: Gençlere Hayata Dair Önemli Mesajlar

A101 11 Aralık Aktüel: English Home, Valiz ve Zücaciye Fırsatları

Ziraat Bankası Aralık 2025 Emekli Promosyonu: Son Günler, 12.000 TL'ye Varan Destek

Emlak Müzayede Başlıyor: 11-12 Aralık 2025'te 45 İlde, 340 Lot

10 Aralık 2025: Bugün Maç Var mı? Kesintisiz Maç Listesi ve Yayın Kanalları

FED'in Aralık 2025 Faiz Kararı İçin Son Saatler: İndirim Geliyor mu?

VakıfBank’tan Yılbaşına Özel: 3 Ay Ödemesiz Kredi, İlk Taksit Şubat 2026

Vatandaşlık Maaşı (GETAD) Geliyor: Pilot 2026, Genel 2027

Öğrencilere ÖTV'siz Cihaz: 9.500 TL Sınırı Kalkıyor

Son Gün 1 Ocak: Tapu Başvurusu Yapmayanlar 3 Kat Harç Ödeyecek

MEB Açıkladı: 1. Dönem 2. Ortak Sınav Tarihleri 2025

Vatandaşlık Maaşı: 20 Bin TL'ye Kadar Gelir Garantisi Açıklandı

MGM Kar Haritasını Açıkladı: Hangi İllerde Kar Var, İstanbul'a Ne Zaman Yağacak?