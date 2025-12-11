Erzincan, Erzurum ve Bayburt'ta Aralıklı Yağış; Sıcaklık Mevsim Normallerinin Üzerinde

Erzincan, Erzurum ve Bayburt'ta aralıklı yağış bekleniyor

Meteoroloji uyarısı ve beklenen hava koşulları

Meteoroloji tahminlerine göre bölge genelinde hava çok bulutlu geçecek.

Sabah saatlerinden itibaren Erzurum’un kuzeydoğusu ile Erzincan, Bayburt ve çevrelerinde aralıklı yağmur ve karla karışık yağmur, yüksek kesimlerde ise kar yağışı görüleceği öngörülüyor.

Gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don olayının yanı sıra pus ve yer yer sis hadisesinin etkili olacağı tahmin ediliyor. Yetkililer, sürücüleri görüş mesafesindeki azalmalara karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi beklenirken, rüzgârın güneyli yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette eseceği bildirildi.

