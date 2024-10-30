2025 Hac Kurası Yarın Çekiliyor

2025 Hac Kurası Yarın Gerçekleşecek

Diyanet İşleri Başkanlığı, 2025 yılı için hac kurasının yarın çekileceğini duyurdu. Bu önemli etkinlik, Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürlüğü'nün resmi web sitesinde paylaşılan bilgilerle birlikte duyuruldu.

Kura Çekimi Detayları

Milyonlarca hacı adayı, yarın saat 10.30'da noter huzurunda gerçekleştirilecek olan kura için heyecanla bekliyor. Kura çekimi, Diyanet İşleri Başkanlığı Konferans Salonu'nda yapılacak.

Canlı Yayın Bilgisi

Kura sonucunu takip etmek isteyen vatandaşlar için, etkinlik Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürlüğü'nün resmi YouTube kanalından canlı olarak yayınlanacak. Bu sayede, kura sonuçları anında tüm izleyicilere ulaşacak.