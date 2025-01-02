2025 İklim Gündeminde Trump'ın Kararları ve İklim Değişikliği Öne Çıkıyor

Sabancı Üniversitesi İstanbul Politikalar Merkezi İklim Değişikliği Çalışmaları Koordinatörü Dr. Ümit Şahin, küresel ısınmanın getirdiği aşırı hava olayları ile ABD'nin seçilmiş başkanı Donald Trump'ın alacağı kararların 2025 yılında çevre gündemini belirleyeceğini ifade etti.

2024'te meydana gelen aşırı hava olaylarının can kayıplarına yol açtığını ve sıcaklık rekorları kırıldığını vurgulayan Şahin, 2024'ün insanlık tarihinin en sıcak yılı olarak kaydedileceğini belirtti. Aşırı iklim olaylarının tüm dünyada etkisini hissettirdiği bir dönemde, 2025'te bu olguların daha fazla ön plana çıkacağını vurguladı.

İklim Değişikliği ve Global Isınma İlişkisi

Şahin, iklim değişikliğinin hızlandığını ve 2010'dan sonra küresel sıcaklık artışının hızlandığını, 1970-2010 arasındaki ortalamanın 0,18 derece iken bu rakamın 2010 sonrası 0,32 dereceye çıktığını açıkladı. 2025'in, önceki iki yıla kıyasla daha az sıcak olabileceğini ancak bu durumun iklimin uzun vadeli gidişatını değiştirmeyeceğini belirtti.

Trump'ın Enerji Politikaları ve Paris Anlaşması

Trump'ın ilk başkanlığı döneminde Paris Anlaşması'ndan çekilmesi ile ilgili endişeleri paylaşan Şahin, bu adımın uluslararası iklim mücadelelerine zarar vereceğini ifade etti. Ayrıca, Trump'ın enerji dönüşümünü durduracak gücü olmadığını ve yerel yönetimlerin alternatifi kullanarak dönüşüm çabalarını sürdüreceğini belirtti.

2025 ve İklim Finansmanı

2025'in, ülkelerin emisyon azaltım hedeflerinin gözden geçirileceği önemli bir yıl olacağını vurgulayan Şahin, özellikle gelişmekte olan ülkelerin taleplerinin karşılanmasının önemi konusunda uyarılarda bulundu. İklim finansmanı tartışmalarının gündemde kalmaya devam edeceği öngörüsünde bulundu.

Uzun Vadeli Etkiler ve Türkiye'nin Kuraklık Sorunu

2024'te yapılması beklenen Küresel Plastik Anlaşması'nın sonuçlanmaması, 2025'te iklim gündeminde yer alacak bir diğer önemli konu olarak değerlendiriliyor. Özellikle Türkiye'nin, kuraklık ve toprak çoraklaşması ile ilgili ciddi politikalar geliştirmesi gerektiğini savunan Şahin, bu sorunların uzun vadede etkisini göstermeye devam edeceğini kaydetti.