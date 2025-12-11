DOLAR
Erdoğan Türkmenistan'a Gitti — Barış ve Güven Forumu'na Katılım

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Uluslararası Barış ve Güven Forumu'na katılmak üzere TUR uçağıyla Türkmenistan’a gitti; Esenboğa'da üst düzey yetkililer uğurladı.

Yayın Tarihi: 11.12.2025 17:19
Güncelleme Tarihi: 11.12.2025 17:19
'Uluslararası Barış ve Güven Forumu' için resmi ziyaret

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 'Uluslararası Barış ve Güven Forumu''na katılmak üzere TUR uçağıyla Türkmenistan'a hareket etti.

Esenboğa Havalimanı'ndan Erdoğan'ı, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, AK Parti Genel Başkan Vekili Efkan Ala, Ankara Valisi Vasip Şahin ve diğer ilgililer uğurladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a eşlik eden heyet arasında Emine Erdoğan, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Millî İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran ve Türk Devletleri Teşkilatı Aksakallar Konseyi Başkanı Binali Yıldırım da yer aldı.

