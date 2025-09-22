2025 Su Yılı Yağışları: İç Anadolu 65 Yıl, Ege ve Marmara 18 Yılın En Düşüğünde

2025 Su Yılı Yağışlarında Kritik Düşüşler

FATMA SEVİNÇ ÇETİN - Türkiye genelinde 1 Ekim 2024-31 Ağustos 2025 dönemine ait su yılı yağışları, normallerin ve geçen yılın altında kalarak bazı bölgelerde yıllara göre en düşük seviyelere indi.

Su yılı tanımı ve genel rakamlar

Her yıl çiftçilerin sulama dönemine denk gelen 1 Ekim-30 Eylül aralığında kaydedilen ortalama yağış miktarına "su yılı yağışları" deniyor. 1 Ekim 2024-31 Ağustos 2025 döneminde ülke genelinde ortalama metrekareye 401,1 kilogram yağış kaydedildi. Bu miktar, su yılı normali olan metrekareye 548,5 kilogramın yüzde 27, geçen yıl aynı dönemdeki metrekareye 563,2 kilogramın ise yüzde 29 altında gerçekleşti.

Bölgesel ve yerel etkiler

Türkiye geneli 11 aylık su yılı yağışları son 52 yılın en düşük seviyesine indi. Yağış dağılımında bölgesel farklılıklar görüldü: Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin güneyi ile Hatay çevrelerinde yağışlar yer yer yüzde 60'ın üzerinde azalırken, Sinop, Samsun, Ordu, Giresun ve Trabzon çevrelerinde yüzde 20'nin üzerinde artışlar kaydedildi.

Normallerine göre en fazla azalma yüzde 53 ile Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde meydana geldi. 11 aylık dönem su yılı yağışları Güneydoğu Anadolu ve İç Anadolu bölgelerinde son 65, Akdeniz Bölgesi'nde 51, Marmara ve Ege Bölgesi'nde ise son 18 yılın en düşük seviyesine indi.

İl bazında uç değerler

İl geneli yağışlarda en fazla yağış metrekareye 1546,8 kilogramla Rize'de gerçekleşti. Normaline göre en fazla artış yüzde 24 ile Giresun'da görüldü. En az yağış metrekareye 182,3 kilogramla Şanlıurfa'da kaydedilirken, normaline göre en fazla azalma yüzde 64 ile Hatay'ta meydana geldi.

Son yılların en düşük seviyeleri kaydedilen iller

2025 su yılı yağışları bazı illerde uzun yıllar içinde en düşük seviyelere indi: Bilecik, Eskişehir, Gaziantep, Hatay, Kırıkkale, Kırşehir, Kilis, Mardin, Nevşehir, Şanlıurfa, Van, Kayseri, Tekirdağ, Edirne, Batman, Şırnak, Çanakkale, Siirt illerinde 65 yılın en düşükü; Kütahya'da 61 yıl; Afyonkarahisar, Karaman, Osmaniye'de 52 yıl; Aksaray, Konya, Niğde'de 51 yıl; Bursa'da 48 yıl; Adıyaman, Ankara, Çankırı'da 47 yıl; Kocaeli ve Yalova'da ise son 40 yılın en düşük seviyeleri kaydedildi.

Veriler, su temini, tarımsal sulama ve bölgesel su yönetimi açısından kritik uyarılar içeriyor ve meteorolojik kuraklık durumunun yaygınlaştığını gösteriyor.