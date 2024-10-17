2025 Yılı Bütçe Teklifi Açıklandı: Ekonomik Kalkınma ve Sosyal Refah Odaklı

2025 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Teklifi Duyuruldu

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, 2025 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Bağlama Töreni'nde önemli açıklamalar yaptı. Yılmaz, "Bütçemiz, sürdürülebilir ekonomik kalkınma ve sosyal refahı önceleyen bir perspektif ile hazırlanmıştır," dedi.

Bütçe Hazırlık Süreci

Yılmaz, konuşmasında Türkiye'nin bütçe hazırlıklarının Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, tüm bakanlıklar ve kamu kurumlarının katkılarıyla yapıldığını belirterek, geleneksel bütçe merasiminin hayırlı olmasını diledi.

Ekonomik Hedefler

2025 yılı bütçesinin yatırımı, istihdamı, üretimi ve ihracatı destekleyerek sosyal refahı artırmayı amaçladığını ifade eden Yılmaz, bütçenin 21. yüzyılı Türkiye Yüzyılı yapma hedefine hizmet edecek politikaları içerdiğini söyledi. Bütçenin ayrıca, bölgede yaşanan jeopolitik gerilimler ve küresel belirsizliklere rağmen uygulanacağını vurguladı.

Ödenek ve Tahminler

Yılmaz, 2025 yılı merkezi yönetim bütçesinde toplam 227 kamu idaresinin bütçesinin yer alacağını, bütçe giderlerini 14 trilyon 731 milyar lira, bütçe gelirlerini ise 12 trilyon 800 milyar lira olarak tahmin ettiklerini belirtti. Ayrıca, bütçe açığının GSYH'ye oranının yüzde 3,1 olacağını öngördüklerini de ekledi.

Deprem Harcamaları ve Sosyal Destek

2023 yılında yaşanan büyük depremlerin ardından yapılan harcamaların etkisine de değinen Yılmaz, 2025 yılı bütçesinde depremin getirdiği yükü azaltma hedefinde olduklarını ve 584 milyar lira tutarında ödenek öngördüklerini açıkladı.

Sonuç Olarak

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, "Ekonomik istikrarın sağlanması ve sürdürülebilir büyümenin desteklenmesi için gereken adımları atmaya kararlıyız," dedi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz (sağ 2), Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde 2025 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Bağlama Töreni'ne katıldı. Törende, bütçe bağlama seremonisi yapıldı. Programda, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek (sol 2) de yer aldı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz (sağ 2), Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde 2025 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Bağlama Töreni'ne katıldı. Törende, bütçe bağlama seremonisi yapıldı. Programda, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek (sol 2) de yer aldı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz (sağ 2), Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde 2025 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Bağlama Töreni'ne katıldı. Törende, bütçe bağlama seremonisi yapıldı. Programda, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek (sol 2) de yer aldı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz (sağ 2), Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde 2025 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Bağlama Töreni'ne katıldı. Törende, bütçe bağlama seremonisi yapıldı. Programda, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek (sol 2) de yer aldı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz (sağ 2), Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde 2025 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Bağlama Töreni'ne katıldı. Törende, bütçe bağlama seremonisi yapıldı. Programda, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek (sol 2) de yer aldı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz (sağ 2), Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde 2025 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Bağlama Töreni'ne katıldı. Törende, bütçe bağlama seremonisi yapıldı. Programda, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek (sol 2) de yer aldı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz (sağ 2), Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde 2025 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Bağlama Töreni'ne katıldı. Törende, bütçe bağlama seremonisi yapıldı. Programda, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek (sol 2) de yer aldı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz (sağ 2), Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde 2025 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Bağlama Töreni'ne katıldı. Törende, bütçe bağlama seremonisi yapıldı. Programda, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek (sol 2) de yer aldı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz (sağ 2), Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde 2025 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Bağlama Töreni'ne katıldı. Törende, bütçe bağlama seremonisi yapıldı. Programda, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek (sol 2) de yer aldı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz (sağ 2), Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde 2025 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Bağlama Töreni'ne katıldı. Törende, bütçe bağlama seremonisi yapıldı. Programda, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek (sol 2) de yer aldı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz (sağ 2), Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde 2025 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Bağlama Töreni'ne katıldı. Törende, bütçe bağlama seremonisi yapıldı. Programda, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek (sol 2) de yer aldı.