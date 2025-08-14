24 İlde Sıcaklık 40°C'yi Aştı — En Yüksek 48,2°C Sumbas'ta

24 İlde Termometreler 40°C'yi Aştı

Günün en yüksek sıcaklığı Osmaniye Sumbas'ta 48,2 derece

Yurt genelinde bugün 24 kentte termometreler 40 derece ve üzerine çıktı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün internet sitesindeki verilere göre, sıcaklıklar bu hafta da mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edecek.

Günün en yüksek sıcaklığı Osmaniye, Sumbas ilçesinde 48,2 derece olarak kayıtlara geçti. Bunu Adana, Kozan 47,7 ve Hatay, Kırıkhan 46,7 izledi.

Termometrelerin 40 derecenin üzerinde gösterdiği il ve ilçeler şöyle:

Osmaniye, Sumbas 48,2

Adana, Kozan 47,7

Hatay, Kırıkhan 46,7

Şırnak, Cizre 46,3

Eskişehir, Sarıcakaya 46

Mardin, Kızıltepe 45,6

Antalya, Manavgat 44,9

Mersin, Mut 44,8

Şanlıurfa, Birecik 44,6

Siirt, Kurtalan 44,5

Diyarbakır, Silvan 44,3

Gaziantep, İslahiye 44,3

Kahramanmaraş, Andırın 44

Kilis il merkezi 43,6

Burdur, Bucak 43,4

Batman, Beşiri 43,1

Bilecik, İnhisar 43,1

Adıyaman, Besni 42,5

Aydın, Karpuzlu 42,2

Karaman il merkezi 41,9

Karabük il merkezi 40,9

Kütahya, Gediz 40,5

Afyonkarahisar, Evciler 40,2

Isparta, Gönen 40,2