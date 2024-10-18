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37 İl Genelinde Otomobil Dolandırıcılığı Operasyonu

3 kişi, sahte otomobil ilanlarıyla 5 milyon lira dolandırıcılık yaparak yakalandı.

Yayın Tarihi: 18.10.2024 10:31
Güncelleme Tarihi: 18.10.2024 10:31
37 İl Genelinde Otomobil Dolandırıcılığı Operasyonu

Çorum Merkezli Dolandırıcılık Operasyonu

37 ilde internet üzerinden sahte otomobil ilanlarıyla dolandırıcılık yapan 3 kişi, gerçekleştirilen operasyonla yakalandı. Şüphelilerin, toplamda 405 dolandırıcılık olayı vasıtasıyla yaklaşık 5 milyon lira haksız kazanç elde ettikleri iddia ediliyor.

Operasyonun Detayları

Çorum İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü, artan kapora dolandırıcılığı ihbarları üzerine harekete geçti. Üç ay süren titiz bir çalışma sonucunda, dolandırıcıların sahte ilanlar üzerinden kopyaladıkları otomobilleri daha düşük fiyatlarla şahıslarla buluşturduğu ortaya çıktı. Alıcılardan "kapora" adı altında çeşitli miktarlarda para alarak izlerini kaybettiren şüphelilerin kimlikleri tespit edildi. Şüphelilerin İsimleri: F.K, Ş.A., A.S.

Bu üç kişinin, 2'sinin İstanbul'da, 1'inin ise Hatay'da düzenlenen eş zamanlı operasyonla yakalandığı kaydedildi. Gözaltına alınan şüpheliler, ifade işlemleri için derhal Çorum İl Emniyet Müdürlüğü'ne sevk edildi.

Adli Süreç

Emniyetteki işlemlerinin ardından 3 şüpheli, Çorum Adliyesi'ne sevk edilmek üzere işlemlerini tamamladı. Gözaltı anlarına dair görüntüler de basınla paylaşıldı; ekipler, sabah saatlerinde gerçekleştirilen baskınlarda şüphelileri evlerinde gözaltına alırken kaydedildi.

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