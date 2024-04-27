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42 ilde gerçekleştirilen “Narkoçelik-14” operasyonlarında 321 kişi yakalandı

Bakan Yerlikaya, 42 ilde birden düzenlenen “Narkoçelik-14” operasyonları sonucunda 321 kişinin yakalandığını ve 322 kg. uyuşturucu madde ile 135 bin uyuşturucu hapın da ele geçirilmiş olduğunu duyurdu.

Yayın Tarihi: 27.04.2024 09:33
Güncelleme Tarihi: 27.04.2024 09:33
42 ilde gerçekleştirilen “Narkoçelik-14” operasyonlarında 321 kişi yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, düzenlenen “Narkoçelik-14” operasyonlarıyla ilgili bilgileri sosyal medya üzerinden kamuoyuyla paylaştı. Bu operasyonlarında hedefinde zehir tacirleri, uyuşturucu madde imalatı yapanlar ve satışını gerçekleştirenler olduğunu ifade etti.

41 ilde birden düzenlenmiş olan bu operasyonlar sonucunda 321 kişi yakalandı. Ayrıca operasyonlarda 322 kg. uyuşturucu madde ile 135 bin uyuşturucu hap da ele geçirildi.

Yerlikaya, uyuşturucu tacirleri ve suç örgütleriyle olan mücadelenin kararlı bir şekilde devam edeceğini de ifade etti.

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