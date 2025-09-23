443 İsrailli Polis Korumasında Mescid-i Aksa'ya Baskın Düzenledi

Roş Haşana gerekçesiyle devam eden girişimler Kudüs İslami Vakıflar İdaresi tarafından kınandı

Filistin topraklarını gasbeden 443 İsrailli, işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'ya baskın düzenledi.

Kudüs İslami Vakıflar İdaresinden bir yetkili, AA muhabirine yaptığı açıklamada Yahudilerin dini yılbaşı bayramı "Roş Haşana" münasebetiyle Mescid-i Aksa'ya baskınlarını sürdürdüğünü bildirdi.

Yetkili, sabah ve öğlen saatlerinde İsrailli 443 fanatik Yahudi'nin polis korumasında Mescid-i Aksa'ya giriş yaptığını, yerleşimcilerin Aksa avlusunda "Talmudik" ayinler icra ettiğini ifade etti. Benzer şekilde dün de 400'ü aşkın fanatik yerleşimcinin Mescid-i Aksa'ya baskın gerçekleştirdiği aktarıldı.

Mescid-i Aksa Külliyesi, içinde Kıble Mescidi ve Kubbetu's Sahra'nın yanı sıra müze, medreseler ve büyük avluyu barındırıyor. Kudüs İslami Vakıflar İdaresi, bu girişleri baskın olarak nitelendirerek Müslümanların egemenliğinin ihlal edildiğini vurguluyor.

Haberde ayrıca, Mescid-i Aksa'nın statüsüyle ilgili olarak 26 Ekim 1994'te İsrail ile Ürdün arasında imzalanan barış antlaşmasına göre alanın Ürdün Vakıflar, İslami İşler ve Mukaddesat Bakanlığına bağlı Kudüs İslami Vakıflar İdaresinin himayesinde bulunduğu hatırlatıldı.

İsrail tarafı ise 2003'ten bu yana İdarenin izni olmadan polis eşliğinde gerçekleştirilen girişlerle ilgili olarak, tarihi statükonun korunduğunu ve sadece Müslümanların ibadet edebildiğini, diğer din mensuplarının ise ziyaretçi statüsünde bulunduğunu savunuyor.

Ayrıca, bazı İsraillilerin Mescid-i Aksa külliyesi altında "Süleyman Mabedi kalıntıları" iddiasıyla kazı çalışmaları yürüttükleri ve fanatik grupların polis korumasında Aksa'ya girip dua ve dini ritüeller icra ettiklerinin sıkça kameralara yansıdığı belirtildi.