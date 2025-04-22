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5. Uluslararası Şiir ve Edebiyat Günleri Kahramanmaraş'ta Başladı

Kahramanmaraş'ta düzenlenen 5. Uluslararası Şiir ve Edebiyat Günleri, 27 Nisan'a kadar dünyanın dört bir yanından önemli isimleri ağırlıyor.

Yayın Tarihi: 22.04.2025 11:41
Güncelleme Tarihi: 22.04.2025 11:41
5. Uluslararası Şiir ve Edebiyat Günleri Kahramanmaraş'ta Başladı

Kahramanmaraş'ta Uluslararası Şiir ve Edebiyat Günleri

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesince düzenlenen 5. Uluslararası Şiir ve Edebiyat Günleri, 27 Nisan'a kadar şehrin kültürel hayatına damga vuracak etkinliklere ev sahipliği yapıyor. Türkiye ve dünyanın farklı köşelerinden gelen şair, yazar ve fikir insanları, edebiyatseverlerle buluşarak sanat odaklı programlar sunuyor.

Etkinlik Programı

Bu yıl düzenlenen etkinliklerde, Kolombiyalı şair Lauren Mendinueta, İspanyol gazeteci ve yazar Fernando Del Val Sanz, Nijeryalı yazar Toyin Adewale-Gabriel, Hint şair Sonnet Mondal ve Filistinli yazar Prof. Dr. İbrahim Nasrallah gibi çeşitli ülkelerden sanatçılar yer alıyor. Programda şiir dinletisi, söyleşi, atölye çalışması, panel ve konferans gibi birçok etkinlik gerçekleştiriliyor.

Büyükşehir Belediye Başkanı Görgel'in Açıklamaları

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, Yedi Güzel Adam ile anılan şehrin “edebiyatın başkenti” olduğunu vurgulayarak, “Şehrimizin bu yönüyle her zaman gurur duyduk.” ifadesini kullandı. Görgel, bu yıl 8 dalda Kahramanmaraş Edebiyat Ödülleri vereceklerini belirtti.

Final Programı ve Ödül Töreni

Etkinliğin kapanış programı 27 Nisan'da Mehmet Akif Ersoy Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilecek. Sunuculuğunu Okan Bayülgen'in üstleneceği gecede, Kahramanmaraş Edebiyat Ödülleri sahiplerini bulacak. Ayrıca, gün içerisinde gerçekleştirilecek çeşitli söyleşilerde “Edebiyatın Değiştirici Gücü” ve “Yapay Zekanın Edebiyatı-Anlatı Tehlikeye Düşüyor mu?” gibi önemli konular ele alınacak.

Etkinlikler hakkında daha fazla bilgi için kahramanmaras.bel.tr adresini ziyaret edebilirsiniz.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel AA muhabirine konuştu.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel AA muhabirine konuştu.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel AA muhabirine konuştu.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel AA muhabirine konuştu.

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