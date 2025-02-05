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6 Şubat Depremi'nin İkinci Yılı: 32 Bin Köy Konutu Hak Sahiplerine Teslim Edildi

Kahramanmaraş merkezi depremlerin ardından tamamlanan 32 bin köy konutu hak sahiplerine teslim edildi, 40 bin konutun yapımına hızla devam ediliyor.

Yayın Tarihi: 05.02.2025 11:11
Güncelleme Tarihi: 05.02.2025 11:20
6 Şubat Depremi'nin İkinci Yılı: 32 Bin Köy Konutu Hak Sahiplerine Teslim Edildi

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'ndan Açıklama

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerin ardından Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürü Murat Oral, köy konutu talebinde bulunan 72 bin hak sahibinden 32 binine konut teslim edildiğini bildirdi.

Oral, Hatay'da düzenlenen bir etkinlikte yaptığı açıklamada, köy konutlarıyla ilgili çalışmaların hızla devam ettiğini belirtti. Depremzedelerin ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla hazırlanan 11 farklı konut tipi üzerinde çalıştıklarını ifade eden Oral, bu konutların yörenin şartlarına göre seçildiğini vurguladı.

Konutların Özellikleri

Hedefledikleri konutların net büyüklüğünün 103-106 metrekare arasında olacağını belirten Oral, her konutun 3+1 şeklinde betonarme yapıldığını açıkladı. Konutların inşaat sürecinde zemin etütlerinin gerçekleştirilmesine dikkat ettiklerinin altını çizen Oral, bu sayede zemin durumuna göre gerekli iyileştirmelerin yapıldığını da sözlerine ekledi.

Oral, konutların radya temel üzerine inşa edildiğini ve gelecekte olabilecek büyük depremlere dayanacak şekilde projelendirildiğini belirtti. Bu sayede vatandaşların huzurlu bir şekilde yaşayabilecekleri sağlam yapılar inşa ettiklerini ifade etti.

Hatay'da Ek Teslimatlar

Hatay'da 16 bin 500 köy konutu talebi olduğunu aktaran Oral, bu talebin 6 binine yakınını yıl sonu itibarıyla teslim ettiklerini duyurdu. Kalan konutların inşaatlarının hızla devam ettiğini belirten Oral, her ay düzenli teslimatların yapılacağını ve yılsonuna kadar Hatay'daki konutların tamamlanarak teslim edileceğini bildirdi.

Genel Müdür Oral, 2025 yılı sonunda köy konutu talebinde bulunan tüm hak sahiplerine konutların teslim edileceği müjdesini vererek, depremin ardından başlatılan projelerdeki ilerlemeleri aktardı.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerin ardından köy konutu talebinde bulunan...

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerin ardından köy konutu talebinde bulunan yaklaşık 72 bin hak sahibinden 32 binine evleri teslim edildi.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerin ardından köy konutu talebinde bulunan...

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerin ardından köy konutu talebinde bulunan yaklaşık 72 bin hak sahibinden 32 binine evleri teslim edildi.

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