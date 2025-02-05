6 Şubat Depremlerinin İkinci Yılı: Değerli Eşyalar Devlet Güvencesiyle Sahiplerine Ulaşıyor

6 Şubat Depremlerinin İkinci Yılı

Hatay Cumhuriyet Başsavcılığı bünyesinde kurulan özel ekip, depremde yıkılan binaların enkazından çıkarılan değerli eşyaları sahiplerine ulaştırıyor. 6 Şubat 2023'te meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremler sonrasında, Hatay'da 80 binden fazla bina yıkıldı.

Özel Ekip, Hızla Çalışmalara Başladı

Yıkılan binalarla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında, enkazlardan çok sayıda çelik kasa bulundu. Bu doğrultuda, Hatay Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde özel bir ekip oluşturuldu. Ekip, Antakya ve Defne ilçelerindeki yıkım bölgelerinden 1120 çelik kasa çıkardı. Bu kasalarda altın kolye, yüzük, küpe, bileklik ile gümüş takılar, para, tapu, senet ve pırlanta gibi değerli eşyalar yer alıyordu.

Kasa Sahiplerine Ulaşma Çalışmaları

Hatay Cumhuriyet Başsavcılığı, kasalarında değerli eşyalar bulunan kişilerin tespit edilmesi için hummalı bir çalışma başlattı. Özel ekip, emniyet ve jandarma mensuplarıyla birlikte, kamera kaydı eşliğinde kasaları tek tek kesici aletlerle açarak içindeki değerli eşyaları ayrıştırdı ve numaralandırdı.

Antakya ve Defne'deki enkazlardan çıkarılan 1120 kasadan 366'sının sahiplerine ulaşıldı. Kasa sahiplerinin sunduğu kimlik bilgileri ve dilekçeler doğrultusunda, bu kasaların içindekiler savcılık talimatıyla emniyet ekipleri tarafından teslim edildi.

Bilinmeyen Kasa Sahipleri İçin Çalışmalar Sürüyor

Kayıp başvurusunda bulunulmayan 754 kasadan ise 173'ünün adres bilgileri mevcut. Bu 173 kasadan 38'i boş, geriye kalan 135'inin içerisinden yaklaşık 10 milyon liralık değerli eşya ve nakit para çıktı. Geriye kalan 581 kasanın ise incelemeleri devam etmektedir ve sahipleri araştırılmaktadır.

Depremzedelerin İzlemesi Gereken Yol

Enkazdan çıkan kasalarının sahipleri, Hatay Cumhuriyet Başsavcılığına başvurarak işlemlerini gerçekleştirebiliyor. Kasa sahipliği için gerek duyulan belgelerle birlikte, başvuru sahiplerinin verdiği bilgilerin uyumu kontrol edilmektedir. Eşleşme sağlandığında, kasa içerisindeki değerli eşyalar sahiplerine teslim ediliyor. Eğer kasa sahibi yaşamını yitirmişse, içindeki hatıra eşyaları yasal mirasçılara verilmektedir.