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61. Münih Güvenlik Konferansı "Ukrayna ve Orta Doğu" Önceliğiyle Başlıyor

Münih Güvenlik Konferansı, yarın başlayarak küresel güvenlik dinamiklerini ele alacak. Etkinlikte 60'tan fazla lider katılacak.

Yayın Tarihi: 13.02.2025 11:11
Güncelleme Tarihi: 13.02.2025 11:11
61. Münih Güvenlik Konferansı "Ukrayna ve Orta Doğu" Önceliğiyle Başlıyor

61. Münih Güvenlik Konferansı, "Ukrayna ve Orta Doğu" Önceliğiyle Başlıyor

Rusya-Ukrayna savaşının üçüncü yılını geride bırakmaya hazırlanan ve küresel ticaretteki gerilimlerin arttığı bir dönemde, 61. Münih Güvenlik Konferansı (MSC 2025) yarın kapılarını açıyor. Öncelikli olarak "Ukrayna ve Orta Doğu" temasıyla başlayacak olan etkinlikte, Avrupa güvenliğine dair kritik mesajlar verilmesi bekleniyor.

İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana, milyonları göçe zorlayan en büyük savaş olarak kayıtlara geçen Rusya-Ukrayna çatışması, konferansın odak noktalarından biri olacak. Ayrıca, ABD'nin gümrük tarifeleriyle yükselen küresel ticaret gerilimleri de masaya yatırılacak.

Önemli Değişimlerin Arifesinde

MSC 2025, ocak ayındaki yeni ABD yönetimi, Brüksel'deki yeni Avrupa yasama dönemi ve sadece bir hafta sonra Almanya'da gerçekleştirilecek parlamento seçimleri gibi önemli olayların ışığında yapılacak. Konferansta, Rusya-Ukrayna savaşının yanı sıra, ABD Başkanı Donald Trump'ın Ukrayna barış planı ve Batı ile Çin arasındaki ilişkiler gibi konular da ele alınacak.

Konferansta, uluslararası güvenlik dinamiklerini etkileyen birçok önemli mesele, yapay zeka, savunma harcamaları ve iklim krizleri gibi alanlar da tartışma konusu olacak. Ayrıca, Trump'ın politikalarının Avrupa üzerindeki etkileri ve ABD'ye olan güven düzeyi gibi soruların da robust tartışmalara sahne olması bekleniyor.

Yıldız İsimler Bir Araya Geliyor

Almanya'nın Bayerischer Hof Oteli'nde gerçekleştirilecek konferansa, 60'tan fazla devlet ve hükümet başkanı ile yaklaşık 100 dışişleri ve savunma bakanının katılması öngörülüyor. Konferansa, ABD Başkan Yardımcısı JD Vance, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ve NATO Genel Sekreteri Mark Rutte gibi önemli isimlerin yanı sıra Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi de katılacak.

Yüzlerce katılımcıyla gerçekleşecek olan konferansın gündemi, dünyadaki çeşitli krizler ve savunma politikalarına odaklanacak. İlk gün, küresel yönetişimden iklim güvenliğine kadar birçok önemli konu masaya yatırılacak. İkinci gün, uluslararası düzen ve bölgesel çatışmalar üzerine tartışmalar yapılacakken, son günde Avrupa'nın dünya üzerindeki rolü ele alınacak.

Güvenlik Önlemleri ve Gösteriler

Etkinlik nedeniyle otel çevresinde geniş güvenlik önlemleri alınacak, drone kullanımı da yasaklanacak. Münih'te, çeşitli grupların protestolar gerçekleştirmesi bekleniyor. Alman polisi, etkinlik çevresinde 40'tan fazla gösteri olacağını bildirdi.

Tarihçe ve Önemi

İlk olarak 1963'te düzenlenen Münih Güvenlik Konferansı, o günden bu yana birçok uluslararası olaya ev sahipliği yaptı ve güvenlik politikalarının şekillenmesine önemli katkılarda bulundu. 1994'te "Güvenlik Politikaları İçin Münih Konferansı" olarak anılmaya başlayan etkinlik, 2008'de mevcut ismini almıştır.

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