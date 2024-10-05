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61. Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali Başladı

61. Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali'nin açılışı yapıldı. Onur ve Başarı Ödülleri sahiplerini buldu.

Yayın Tarihi: 05.10.2024 21:51
Güncelleme Tarihi: 05.10.2024 21:51
61. Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali Başladı

61. Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali'nin Açılışı Gerçekleşti

Antalya'da, Antalya Büyükşehir Belediyesi ve Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın katkılarıyla düzenlenen 61. Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali, Cam Piramit Fuar ve Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen açılış töreniyle kapılarını açtı.

Ödüller Sahiplerini Buldu

Törende, Erdal Özyağcılar, Işıl Yücesoy, Müjdat Gezen, Selçuk Yöntem ve Şerif Sezer gibi sanatçılara Onur Ödülü takdim edilirken, Farah Zeynep Abdullah ve Aras Bulut İynemli ise Başarı Ödülü ile ödüllendirildi.

Açılış Konuşmaları

Antalya Valisi Hulusi Şahin, etkinliğin açılışında yaptığı konuşmada, Türk sinemasının COVID-19 salgını nedeniyle büyük bir darbe aldığını belirtti. Festivalin sinema sektörünün yeniden güçlenmesi açısından kritik öneme sahip olduğunu ifade eden Şahin, "Antalya Altın Portakal Film Festivali, bu alanda gerçek bir amiral gemisidir." dedi.

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek de festivalin önemine vurgu yaparak, "Altın Portakal, hayatın ta kendisidir. Bu festivali tekrar eski özüne döndürmek için yoğun çaba gösterdik." şeklinde konuştu.

Ödüllerin Sahipleri Duygularını Paylaştı

Onur Ödülünü aldıktan sonra duygularını paylaşıp, "Bu ödül 55 yıllık sanat hayatımı taçlandırıyor." diyen Erdal Özyağcılar, ödülünü almak için sahneye çıkan Selçuk Yöntem, "Bu ödül benim için çok değerli; sanatın böylesine güzel bir atmosferde kutlandığı için teşekkür ederim" dedi.

Ayrıca, Işıl Yücesoy, ödülünü aldıktan sonra duyduğu mutluluğu ifade ederken, Aras Bulut İynemli de, "Altın Portakal'da ödül almak benim için büyük bir gurur" dedi.

Tören, sanatçı Serhat Kılıç'ın verdiği konserle sona erdi. Festival, Türkiye'nin sinema kültürünü kutlamak ve desteklemek adına önemli bir platform olmayı sürdürüyor.

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