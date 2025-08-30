DOLAR
62. Uluslararası Şam Fuarı'na Türkiye'den Yoğun Katılım — 40 Firma, Yaklaşık Bin Metrekarelik Stant

62. Uluslararası Şam Fuarı'na Türkiye'den 40 firma, yaklaşık bin metrekarelik stantla katıldı; iş insanları yoğun ilgi gösteriyor. Fuar 5 Eylül 2025'e kadar sürecek.

Yayın Tarihi: 30.08.2025 23:44
Güncelleme Tarihi: 30.08.2025 23:44
62. Uluslararası Şam Fuarı'na Türkiye'den Yoğun Katılım — 40 Firma, Yaklaşık Bin Metrekarelik Stant

62. Uluslararası Şam Fuarı'na Türkiye'den Yoğun Katılım — 40 Firma, Yaklaşık Bin Metrekarelik Stant

Türk firmaları fuarda yoğun ilgi görüyor

Suriye'nin başkenti Şam'da düzenlenen 62. Uluslararası Şam Fuarı'na Türkiye'den 40 firma ve kurum, yaklaşık bin metrekarelik stant alanı ile katıldı.

Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri Genel Sekreter Yardımcısı Serdar Aydoğan, AA muhabirine yaptığı değerlendirmede fuarda gördükleri ilgiden memnuniyet duyduklarını söyledi.

Aydoğan, "Kısa sürede hazırlanmamıza rağmen hem bakanlık tarafı hem de fuar idaresi bize çok yardımcı oldu. Sorunlarımızı anında çözmeye çalıştılar." dedi.

Aydoğan, bin metrekarelik alanda düzenlenen fuara sadece stant açan Türk firmaların değil, çok sayıda Türk iş insanının da ziyaretçi olarak katıldığını ifade etti.

Gaziantep merkezli halı ihracatçısı Veysel Bozgeyik, fuara katılımın beklentilerinin üzerinde olduğunu belirtti.

İlk kez Suriye'ye geldiklerini belirten Bozgeyik, "Başta bazı tereddütlerimiz vardı ancak burada gördüğümüz ilgi ve samimiyet bizi fazlasıyla mutlu etti." diye konuştu.

Ticaret açısından oldukça umut verici bir ortam bulunduğuna dikkati çeken Bozgeyik, enerji sorunlarının çözülmesi halinde bölgede firma kurmayı bile düşünebileceklerini ifade etti.

Mobilyadan inşaata, gıdadan alternatif enerji sistemlerine kadar farklı sektörlerde faaliyet gösteren 40'tan fazla Türk şirketi, devrik rejimin yıkılmasının ardından düzenlenen 62. Uluslararası Şam Fuarı'na katılım sağlıyor.

Fuar, üçüncü gününde yoğun ilgi görmeye devam ederken, 5 Eylül 2025'e kadar açık kalacak.

