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Adana'daki Berberde Silahlı Saldırı: Onur Nursoy Hayatını Kaybetti

Adana'nın Yüreğir ilçesinde bir berberde silahlı saldırıya uğrayan 24 yaşındaki Onur Nursoy hayatını kaybetti.

Yayın Tarihi: 14.02.2025 15:15
Güncelleme Tarihi: 14.02.2025 16:05
Adana'daki Berberde Silahlı Saldırı: Onur Nursoy Hayatını Kaybetti

Adana'da Berberde Kanlı Saldırı

Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde, Havutlu Mahallesi'ndeki bir berber dükkanında silahlı saldırı gerçekleştirilmesi sonucu 24 yaşındaki Onur Nursoy hayatını kaybetti.

Olay, dükkanın önünde bir kişi tarafından tabancayla ateş açılmasıyla meydana geldi. Saldırgan, saldırının ardından hızla kaçtı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, merminin Nursoy'un karın bölgesine isabet ettiğini belirledi ve müdahale etmelerine rağmen, Nursoy hayatını kaybetti.

Polis, saldırganın yakalanması için geniş çaplı bir çalışma başlattı. Nursoy'un ölüm haberi, olay yerine gelen yakınlarını derin bir üzüntüye boğdu ve gözyaşlarına neden oldu.

Olayla İlgili Gelişmeler Bekleniyor

Yerli halk, bu tür olayların artış gösterdiği konusunda endişelerini dile getirirken, polis yetkilileri de bölgedeki güvenliği artırma kararı aldı.

Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde berberde silahlı saldırıya uğrayan kişi hayatını kaybetti....

Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde berberde silahlı saldırıya uğrayan kişi hayatını kaybetti. Polis ekipleri olay yerinde incelemede bulundu.

Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde berberde silahlı saldırıya uğrayan kişi hayatını kaybetti....

Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde berberde silahlı saldırıya uğrayan kişi hayatını kaybetti. Polis ekipleri olay yerinde incelemede bulundu.

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