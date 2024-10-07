7 Ekim Saldırılarının İlk Yıldönümünde ABD'nin BM Temsilcisi Dikkat Çekti

7 Ekim Saldırılarının Yıl Dönümü

Amerika Birleşik Devletleri'nin Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Linda Thomas-Greenfield, 2023 yılı 7 Ekim saldırılarının birinci yılı dolayısıyla yaptığı açıklamada dikkat çeken noktalara değindi.

İsrail Kaybı Vurgusu

Greenfield, yapılan yazılı açıklamada, "Hamas tarafından yapılan saldırılarda hayatını kaybeden 1200 masum insan arasında 46 Amerikalının da bulunduğunu belirtmekteyım; bugün, sevdiklerinin yasını tutan aileler ve topluluklarla birlikte biz de yas tutmaya devam ediyoruz." ifadelerini kullandı. Ancak, açıklamada 42 bine yakın Filistinli kayıptan hiç bahsedilmedi.

Hamas ve Esir Durumu

Birinci yıl dolmasına rağmen, Hamas’ın halen elinde tuttuğu bazı esirlerin arasında Amerikan vatandaşlarının bulunduğunu dile getiren Greenfield, "Hamas'ın eylemleri sonucu acı çeken milyonlarca İsrailli ve Filistinli insana, bu şiddet döngüsünü sona erdirmek borcumuz var." dedi.

Gazze'deki Durum

İsrail, 7 Ekim tarihinde gerçekleşen saldırılarda 1200 Israilli kaybı ve 5 bin 132 yaralı bildirmiştir. Ancak, 7 Ekim'den bu yana düzenlenen saldırılarda Gazze'de yaklaşık 42 bin Filistinli yaşamını yitirdi, 97 bin 303 kişi yaralandı; çocuk ve kadınların da büyük bir kısmını oluşturduğuna dikkat çekildi.

İnsani Ara ve Eşit Serbest Bırakmalar

24 Kasım 2023 tarihinde belirli bir süreliğine verilen insani ara sonrası, 81 İsrailli ve 240 Filistinli esir karşılıklı olarak serbest bırakıldı. Ancak İsrail, binlerce Filistinliyi alıkoymaya ve hapsetmeye devam etti.

Batı Şeria ve Doğu Kudüs'teki Gelişmeler

İsrail askerleri 7 Ekim'den bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te 742 Filistinliyi yaşamdan kopardı. Çatışmaların ve saldırıların hızı kesilmeden devam etmektedir.