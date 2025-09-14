744. Söğüt Ertuğrul Gazi'yi Anma ve Yörük Şenlikleri'nde Söğüt'ten Türkiye Mesajı

Bilecik'in Söğüt ilçesinde İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın katılımıyla düzenlenen 744. Söğüt Ertuğrul Gazi'yi Anma ve Yörük Şenlikleri programında, siyaset ve sivil toplum temsilcileri tarihî mirası, birlik ve Türkiye'nin geleceğini vurguladı.

İsmet Büyükataman: 'Söğüt, milletin yeniden doğuş destanının beşiği'

MHP Genel Sekreteri İsmet Büyükataman törende yaptığı konuşmada Söğüt'ü Türk milletinin yeniden doğuş destanının beşiği olarak nitelendirdi. Büyükataman, Söğüt'te kurulan Türkmen beyliğinin iman, cesaret ve adaletle üç kıtayı kuşatan bir cihan imparatorluğuna dönüştüğünü hatırlattı.

Büyükataman konuşmasında, Ertuğrul Gazi ve Osman Bey dönemlerine atıfta bulunarak her adımın bugünün Türkiye'sine uzanan kilometre taşları olduğunu söyledi. Söğüt'ün hem Osmanlı Devleti'nin doğduğu yer hem de Türk-İslam medeniyetinin yeniden vücut bulduğu bir merkez olduğunu belirtti.

'Buradan yükselen irade, yalnızca Anadolu'ya değil tüm insanlığa ışık tutmuştur. Osmanlı Devleti hükmettiği tüm coğrafyalarda adaletiyle nam salmıştır. Bugün aynı misyon Türkiye Cumhuriyeti'nin omuzlarındadır.'

Büyükataman, bu yolun Söğüt'te imanla başladığını, Çanakkale'de kanla yazıldığını, Milli Mücadele ile yeniden dirildiğini ve 15 Temmuz'da Türk'ün iradesiyle mühürlendiğini vurguladı. Ayrıca Cumhur İttifakı'nın Türkiye'yi lider ülke ve süper güç konumuna taşımak için çalıştığını ifade etti.

Büyükataman, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin Cumhur İttifakı çatısı altında aynı kararlılığı taşıdığını belirtti ve 'Türk ve Türkiye Yüzyılı' hedefi ile 'Terörsüz Türkiye' vurgusunu yaptı.

Diğer konuşmacılar: Destici, Ayyüce Türkeş Taş ve yerel yöneticiler

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, Osmanlı ve sonraki Türkiye Cumhuriyeti'nin yüksek yönetim mirasının bir devamı olduğunu söyleyerek 'Şanlı tarih ve kimliğimiz bir yük değil, milli pusula ve güç kaynağımızdır.' ifadelerini kullandı. Destici, Yörük çadırlarındaki tüten dumanı milletin iradesinin sembolü olarak tanımladı.

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Ayyüce Türkeş Taş ise Söğüt'ün milletin tarihini şekillendiren bir mihenk taşı olduğunu belirtti. Taş, Ertuğrul Gazi'nin devlet ve millet anlayışının anlaşılması ve geleceğe taşınmasının herkesin görevi olduğunu vurguladı.

Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer, Söğüt'ün Ertuğrul Gazi'nin otağını kurduğu mukaddes topraklar olduğunu söyleyerek Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ve törene katılan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'ya teşekkürlerini iletti. Söğüt Belediye Başkanı Ferhat Durgut da ülkenin dört bir yanından gelenlere teşekkür etti.

Etkinlikler ve protokol

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ve beraberindekiler Şeyh Edebali Türbesi'ni ziyaret edip dua ettikten sonra tören alanına geçti. Protokol konuşmalarının ardından halk oyunları, Jandarma Genel Komutanlığı merasim ve mehteran birliklerinin gösterileri yapıldı.

Jandarma Genel Komutanlığı'nın helikopterlerle gerçekleştirdiği hava gösterisinin ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın gönderdiği mesaj okundu. Tören, askeri bando eşliğinde selamlama geçişiyle sona erdi.

Programa AK Parti Bilecik Milletvekili Halil Eldemir, AK Parti Eskişehir Milletvekili Fatih Dönmez, Jandarma Eğitim Komutanı Jandarma Tuğgeneral Yusuf Aslan, Bilecik Cumhuriyet Başsavcısı Burak Olgun, İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Ali Vanlı, İl Emniyet Müdürü Hakan Yılmaz, AK Parti İl Başkanı Serkan Yıldırım ile çok sayıda vatandaş katıldı.

