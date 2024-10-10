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77 Yaşındaki Süleyman Ölgün'ün Şampiyonluk Hikayesi

Bolu'da masa tenisi turnuvasında 77 yaşındaki Süleyman Ölgün, torunu yaşındaki rakiplerini yenerek şampiyon oldu. Sporun yaşı yok!

Yayın Tarihi: 10.10.2024 11:14
Güncelleme Tarihi: 10.10.2024 11:14
77 Yaşındaki Süleyman Ölgün'ün Şampiyonluk Hikayesi

Bolu'da Masa Tenisi Turnuvasında Şampiyonluk

Bolu'da gerçekleştirilen masa tenisi turnuvasında, 77 yaşındaki Süleyman Ölgün, kendisinden yaklaşık 40 yıl

Turnuvanın Detayları

Kıbrıscık Gençlik ve Spor Müdürlüğü tarafından düzenlenen etkinlikte, 20-37 yaşları arasında değişen 14 katılımcı ter döktü. Ölgün, spor yapmanın ve başarının yaşla ilgili olmadığını kanıtladı.

Süleyman Ölgün'ün Başarısı

Emekli teknik personel Ölgün, 2006 yılından bu yana aktif spor yapmaya devam ediyor. Turnuva sonrası yaptığı açıklamada, "Spora edebildiğim kadar devam edeceğim" dedi.

Gençlerle Mücadele Etti

Turnuvaya katılma nedenini açıklayan Ölgün, sosyal medya üzerinden duyduğu etkinlikte gençlerle rekabete girdiğini ifade etti. "Gençlerin arasında epey mücadele ettim, hepsini yendim" ifadelerini kullandı.

İbrahim Damar'dan Övgüler

Kıbrıscık Gençlik ve Spor Müdürü İbrahim Damar, Ölgün'ün turnuvada gösterdiği performansla kendilerini şaşırttığını belirtti. Damar, "Süleyman amca spor sevgisi ve pozitif enerjisiyle katılımcıları heyecanlandırdı" dedi.

Sportif Faaliyetlerin Önemi

Ölgün, yaşının kendisini durdurmayacağını ve düzenli spor yapmanın önemini vurgulayarak, gençlere spor yapmalarını önerdi. "Yaşlandıkça bırakmamak lazım. Yürüyüş ve masa tenisi gibi etkinliklere katılmalarını tavsiye ederim" açıklamasında bulundu.

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