77 Yaşındaki Süleyman Ölgün'ün Şampiyonluk Hikayesi

Bolu'da Masa Tenisi Turnuvasında Şampiyonluk
Bolu'da gerçekleştirilen masa tenisi turnuvasında, 77 yaşındaki Süleyman Ölgün, kendisinden yaklaşık 40 yıl Kıbrıscık Gençlik ve Spor Müdürlüğü tarafından düzenlenen etkinlikte, 20-37 yaşları arasında değişen 14 katılımcı ter döktü. Ölgün, spor yapmanın ve başarının yaşla ilgili olmadığını kanıtladı. Emekli teknik personel Ölgün, 2006 yılından bu yana aktif spor yapmaya devam ediyor. Turnuva sonrası yaptığı açıklamada, "Spora edebildiğim kadar devam edeceğim" dedi. Turnuvaya katılma nedenini açıklayan Ölgün, sosyal medya üzerinden duyduğu etkinlikte gençlerle rekabete girdiğini ifade etti. "Gençlerin arasında epey mücadele ettim, hepsini yendim" ifadelerini kullandı. Kıbrıscık Gençlik ve Spor Müdürü İbrahim Damar, Ölgün'ün turnuvada gösterdiği performansla kendilerini şaşırttığını belirtti. Damar, "Süleyman amca spor sevgisi ve pozitif enerjisiyle katılımcıları heyecanlandırdı" dedi. Ölgün, yaşının kendisini durdurmayacağını ve düzenli spor yapmanın önemini vurgulayarak, gençlere spor yapmalarını önerdi. "Yaşlandıkça bırakmamak lazım. Yürüyüş ve masa tenisi gibi etkinliklere katılmalarını tavsiye ederim" açıklamasında bulundu.
Turnuvanın Detayları
Süleyman Ölgün'ün Başarısı
Gençlerle Mücadele Etti
İbrahim Damar'dan Övgüler
Sportif Faaliyetlerin Önemi
Kıbrıscık Gençlik ve Spor Müdürlüğü tarafından düzenlenen etkinlikte, 20-37 yaşları arasında değişen 14 katılımcı ter döktü. Ölgün, spor yapmanın ve başarının yaşla ilgili olmadığını kanıtladı.
Emekli teknik personel Ölgün, 2006 yılından bu yana aktif spor yapmaya devam ediyor. Turnuva sonrası yaptığı açıklamada, "Spora edebildiğim kadar devam edeceğim" dedi.
Turnuvaya katılma nedenini açıklayan Ölgün, sosyal medya üzerinden duyduğu etkinlikte gençlerle rekabete girdiğini ifade etti. "Gençlerin arasında epey mücadele ettim, hepsini yendim" ifadelerini kullandı.
Kıbrıscık Gençlik ve Spor Müdürü İbrahim Damar, Ölgün'ün turnuvada gösterdiği performansla kendilerini şaşırttığını belirtti. Damar, "Süleyman amca spor sevgisi ve pozitif enerjisiyle katılımcıları heyecanlandırdı" dedi.
Ölgün, yaşının kendisini durdurmayacağını ve düzenli spor yapmanın önemini vurgulayarak, gençlere spor yapmalarını önerdi. "Yaşlandıkça bırakmamak lazım. Yürüyüş ve masa tenisi gibi etkinliklere katılmalarını tavsiye ederim" açıklamasında bulundu.