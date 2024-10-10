77 Yaşındaki Süleyman Ölgün'ün Şampiyonluk Hikayesi

Bolu'da Masa Tenisi Turnuvasında Şampiyonluk

Bolu'da gerçekleştirilen masa tenisi turnuvasında, 77 yaşındaki Süleyman Ölgün, kendisinden yaklaşık 40 yıl Turnuvanın Detayları Kıbrıscık Gençlik ve Spor Müdürlüğü tarafından düzenlenen etkinlikte, 20-37 yaşları arasında değişen 14 katılımcı ter döktü. Ölgün, spor yapmanın ve başarının yaşla ilgili olmadığını kanıtladı. Süleyman Ölgün'ün Başarısı Emekli teknik personel Ölgün, 2006 yılından bu yana aktif spor yapmaya devam ediyor. Turnuva sonrası yaptığı açıklamada, "Spora edebildiğim kadar devam edeceğim" dedi. Gençlerle Mücadele Etti Turnuvaya katılma nedenini açıklayan Ölgün, sosyal medya üzerinden duyduğu etkinlikte gençlerle rekabete girdiğini ifade etti. "Gençlerin arasında epey mücadele ettim, hepsini yendim" ifadelerini kullandı. İbrahim Damar'dan Övgüler Kıbrıscık Gençlik ve Spor Müdürü İbrahim Damar, Ölgün'ün turnuvada gösterdiği performansla kendilerini şaşırttığını belirtti. Damar, "Süleyman amca spor sevgisi ve pozitif enerjisiyle katılımcıları heyecanlandırdı" dedi. Sportif Faaliyetlerin Önemi Ölgün, yaşının kendisini durdurmayacağını ve düzenli spor yapmanın önemini vurgulayarak, gençlere spor yapmalarını önerdi. "Yaşlandıkça bırakmamak lazım. Yürüyüş ve masa tenisi gibi etkinliklere katılmalarını tavsiye ederim" açıklamasında bulundu.