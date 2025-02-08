8 Şubat 2025 Gündemi: Önemli Toplantılar ve Spor Etkinlikleri

8 Şubat 2025 Gündem Özeti

Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk / 6 Nisan 1920

Politika ve Eğitim

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesi Meclis Simülasyonu ve Eğitim-Bir-Sen 19. Türkiye Buluşması programlarına katılacak. Etkinlikler İstanbul ve Antalya'da gerçekleşecek.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Türkiye Kent Konseyleri Platformu 32. Genel Kurulu'na iştirak edecek. Etkinlik Ankara'da düzenlenecek.

Ekonomi ve Ulaşım

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Milli Elektrikli Hızlı Tren Seti Gövde Kaynağı Töreni'ne katılacak. Bu önemli tören Sakarya'da yapılacak.

Dünya Diplomasisi

İsrail ile Hamas arasında Gazze'de yürürlüğe giren ateşkes ve esir takası süreci kapsamındaki gelişmeler yakından izleniyor.

Spor Etkinlikleri