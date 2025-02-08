8 Şubat 2025 Gündemi: Önemli Toplantılar ve Spor Etkinlikleri

8 Şubat 2025 Gündem Özeti
Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk / 6 Nisan 1920
Politika ve Eğitim
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesi Meclis Simülasyonu ve Eğitim-Bir-Sen 19. Türkiye Buluşması programlarına katılacak. Etkinlikler İstanbul ve Antalya'da gerçekleşecek.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Türkiye Kent Konseyleri Platformu 32. Genel Kurulu'na iştirak edecek. Etkinlik Ankara'da düzenlenecek.
Ekonomi ve Ulaşım
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Milli Elektrikli Hızlı Tren Seti Gövde Kaynağı Töreni'ne katılacak. Bu önemli tören Sakarya'da yapılacak.
Dünya Diplomasisi
İsrail ile Hamas arasında Gazze'de yürürlüğe giren ateşkes ve esir takası süreci kapsamındaki gelişmeler yakından izleniyor.
Spor Etkinlikleri
- Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında Bellona Kayserispor ile TÜMOSAN Konyaspor ve Net Global Sivasspor ile Beşiktaş maçları oynanacak.
- Trendyol 1. Lig'de 23. hafta karşılaşmaları Alagöz Holding Iğdır FK-Siltaş Yapı Pendikspor, Yeni Malatyaspor-Erzurumspor FK, Adanaspor-Manisa FK, Sakaryaspor-Ahlatcı Çorum FK ve Kocaelispor-Amed Sportif Faaliyetler maçları ile devam edecek.
- Nesine 2. Lig gruplarında 21. hafta karşılaşmaları oynanacak.
- Nesine 3. Lig'de 19. hafta bir maç ile başlayacak.
- Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 18. haftasında Beşiktaş Fibabanka-Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket, Galatasaray-Bahçeşehir Koleji ve Bursaspor Yörsan-Fenerbahçe Beko maçları yapılacak.
- SMS Grup Efeler Ligi'nde 21. hafta müsabakaları gerçekleştirilecek.
- Hentbol Erkekler Süper Lig'in 16. haftası Güneysu-Rize Belediyespor, Konya Büyükşehir Belediyespor-Beykoz Belediyespor ve İzmir Büyükşehir Belediyespor-Beşiktaş maçları ile başlayacak.
- Türkiye Geleneksel Spor Dalları Federasyonu’nun genel kurulu Ankara Green Park Otel'de yapılacak.