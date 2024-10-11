8. Uluslararası Adana Lezzet Festivali İstanbul'da Lansmanını Gerçekleştirdi

8. Uluslararası Adana Lezzet Festivali Tanıtıldı

8. Uluslararası Adana Lezzet Festivali, İstanbul'da düzenlenen özel bir etkinlikle tanıtıldı. Feriye İstanbul'da gerçekleşen tanıtıma, Adana Valisi Yavuz Selim Köşger ve Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar katıldı.

Adana'nın Eşsiz Kültürü ve Mutfak Geleneği

Vali Yavuz Selim Köşger, Adana'nın kadim kültürü ve eşsiz lezzetlerini tanıtırken, “Adana, hoşgörüsü ve yaşam enerjisiyle zengin bir yemek kültürüne sahiptir. Geçmiş ile bugünü harmanlayarak, geleneksel lezzetlerimizi günümüze taşıyoruz.” ifadelerini kullandı. Ayrıca, festivalin 1,5 milyon ziyaretçi çekmesi ve kent ekonomisine 3 milyar lira katkı sağlaması bekleniyor.

“Kökleriyle Adana” Teması

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, festivalin temasının “Kökleriyle Adana” olduğunu belirtti ve “Adana, iki nehir, tarihi ve doğal güzellikleriyle dünyanın önde gelen kentlerinden biridir. Bu tema Adana'nın özünü yansıtıyor.” dedi.

Davetlilere Lezzet Sunumu

Konuşmaların ardından, Vali Köşger ve Başkan Karalar, ünlü şefler Mehmet Yalçınkaya, Danilo Zanna ve Somer Sivrioğlu ile birlikte mangalın başına geçerek davetlilere Adana kebabı ve ciğer ikramında bulundu.

8. Uluslararası Adana Lezzet Festivali'nin tanıtımı Feriye İstanbul'da yapıldı. Adana Valisi Yavuz Selim Köşger, etkinlikte konuşma yaptı.

8. Uluslararası Adana Lezzet Festivali'nin tanıtımı Feriye İstanbul'da yapıldı. Adana Valisi Yavuz Selim Köşger, etkinlikte konuşma yaptı.

8. Uluslararası Adana Lezzet Festivali'nin tanıtımı Feriye İstanbul'da yapıldı. Adana Valisi Yavuz Selim Köşger, etkinlikte konuşma yaptı.

8. Uluslararası Adana Lezzet Festivali'nin tanıtımı Feriye İstanbul'da yapıldı. Adana Valisi Yavuz Selim Köşger, etkinlikte konuşma yaptı.

8. Uluslararası Adana Lezzet Festivali'nin tanıtımı Feriye İstanbul'da yapıldı. Adana Valisi Yavuz Selim Köşger, etkinlikte konuşma yaptı.