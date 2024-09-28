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890 Yıllık Cami Kebir'in Kapıları Aslına Uygun Yenilendi

Kayseri'deki tarihi Cami Kebir, aslına uygun yenilenen kapılarıyla yeniden hayat buldu. Projeye katkılar büyük.

Yayın Tarihi: 28.09.2024 16:57
Güncelleme Tarihi: 28.09.2024 16:57
890 Yıllık Cami Kebir'in Kapıları Aslına Uygun Yenilendi

Kayseri Cami Kebir'in Yenilenmesi

Kayseri'de yer alan Cami Kebir, 890 yıllık geçmişiyle tarihi bir miras olarak öne çıkıyor. Tarihi caminin kapıları, Ankara Etnografya Müzesi'ndeki orijinal kapı örneği alınarak yenilendi.

Proje Hakkında

Proje, Kayseri Cami Kebir Güzelleştirme ve Yaşatma Derneği ile yerel hayırseverlerin destekleriyle gerçekleştirilmiştir. Proje koordinatörü Halit Erkiletlioğlu, Cami Kebir’in Danişmendli Beyliği döneminde inşa edildiğini ve o dönem "Sultan Camii" olarak anıldığını belirtti.

Erkiletlioğlu, caminin yapım tarihi olarak 1134-1143 yıllarını gösterdiğini ifade ederek, caminin ilk yapımından sonra Melik Muzaffereddin tarafından onarıldığını ekledi.

Kapı Üzerinde Kitabe Bulunuyor

Erkiletlioğlu, yenilenen kapının üzerine aslına uygun bir kitabe işlendiğini belirterek, "Kapının üzerinde 'Ordu komutanı, vali, büyük vali Muzafferettin, Allah onun hayrını kabul etsin' ibaresi yer alıyor" dedi. Yaklaşık 8 ay süren çalışmanın ardından, kapı İroko adı verilen Afrika kökenli ağaçtan üretildi.

Projenin Mimarı ve Beklentiler

Omur Devrim Aksoyak, projede Vakıflar Bölge Müdürlüğü ve İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü yetkililerine teşekkür ederek, nitelikli bir restorasyon çalışması gerçekleştiğini bildirdi. Cami Kebir Güzelleştirme ve Yaşatma Derneği Başkanı Ömer Faruk Çarşıbaşı, tarihi kapının Kayseri’ye getirilip burada sergilenmesi konusunda büyük bir beklenti içinde olduklarını vurguladı.

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