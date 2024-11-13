9. Gastromasa İstanbul Gastronomi Konferansı ve Fuarı Başladı

İstanbul'da, Türk mutfak kültürünü dünyaya tanıtmak amacıyla başlatılan 9. Gastromasa İstanbul Uluslararası Gastronomi Konferansı ve Fuarı, bu yıl 'Miras ve Menü' temasıyla kapılarını açtı. Haliç Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen etkinliğin açılışında konuşan İstanbul Valisi Davut Gül, organizasyona katılanlar ile düzenleyicilere teşekkür etti.

Vali Gül, sektördeki birlikteliğin önemine vurgu yaparak, “Çin Seddi'nden Adriyatik'e kadar her yerde nüfuzumuz var. Fakat bu, sonsuza kadar devam edecek bir miras değil. Her miras aynı zamanda bir emanettir ve bunu gelecek nesillere aktarabilmemiz için coğrafi tescil ve tecrübe paylaşımı çok önemli” şeklinde konuştu.

İklim değişikliği nedeniyle tarım ürünlerinin çeşitliliğinin azaldığını belirten Vali Gül, “Dünya birbirine kültürel anlamda çok geçirgen. Bu sebeple, ürünlerin korunması ve geleceğe aktarılması adına herkesin üzerlerine düşen görevleri yerine getirmesi önemlidir” dedi.

Fuarın İstanbul'da düzenlenmesini değerlendiren Gül, Gaziantep modelini örnek gösterdi. Gaziantep’in 100'den fazla ürün tescili ile bu alanda önemli bir yere sahip olduğunu ifade ederken, “Beşeri sermayenin korunması ve coğrafi tescil yapılması tüm bu unsurları bir araya getirdiğinde büyük bir potansiyele sahip olduğumuzu gösteriyor” diye ekledi.

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, gençlerin etkinlik için uzun kuyruklar oluşturduğunu belirterek, “Bu durum, etkinliğin ve konunun ne kadar önemli olduğunu gösteriyor. 'Miras ve Menü' başlığı ise kültürel mirası vurgulamak için seçilmiştir” dedi.

Şahin, “Artık ne kadar paran var, ne kadar doğal gazın veya petrolün var dönemi bitti. Önemli olan ne kadar kültürel mirasa sahip olduğumuzdur. Bizim Paris'ten bir eksiğimiz yok. Hedefimiz, Türk gastronomisinin uluslararası alanda tanıtılmasıdır” ifadelerini kullandı.

Dünyaca ünlü şeflerin ve restoran işletmecilerinin katıldığı fuar, yarın sona erecek.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.