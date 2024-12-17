AB-Batı Balkanlar Zirvesi Brüksel'de Gerçekleşecek

AB-Batı Balkanlar Zirvesi Yarın Brüksel'de

Avrupa Birliği (AB) ile Batı Balkanlar’ın 6 ülkesi, yarın Brüksel'de 5’inci zirve toplantısı için bir araya gelecek. Karadağ, Bosna Hersek, Sırbistan, Kuzey Makedonya, Arnavutluk ve Kosova liderlerinin katılacağı bu zirve, AB’nin 27 üyesinin hükümet ve devlet başkanlarıyla gerçekleşecek.

AB Konseyi Başkanı'nın İlk Zirvesi

Zirvenin yönetimini AB Konseyi Başkanı Antonio Costa üstlenecek. Costa'nın görevini devralmasının ardından gerçekleşen bu ilk zirve, bölgedeki ilişkilerin pekişmesine katkı sağlamayı hedefliyor.

Gündem ve Önemli Başlıklar

Toplantının gündemi, genel hatlarıyla AB'nin 6 ülkeyle olan ilişkilerine odaklanacak. Bir AB yetkilisi, genişleme konusunun doğrudan ele alınmayacağını, fakat dolaylı bir tartışma ortamı oluşturulacağını belirtti. Bu zirvenin önemini artıran jeopolitik bağlamlar arasında, Ukrayna'daki savaş ve Rus etkisinin varlığı yer alıyor.

İyi Komşuluk İlişkileri ve Ekonomi

Zirvenin oturumları, siyasi konularla başlayacak ve ikinci oturumda ekonomiye dair başlıklar ele alınacak. Bölgedeki iyi komşuluk ilişkilerinin desteklenmesi, ayrıca AB’nin 6 milyar avroluk Büyüme Planı’nın uygulanması önemli başlıklar arasında bulunuyor.

AB Üyelik Perspektifi

Yetkili, Batı Balkanlar'ın AB'ye katılımının doğrudan görüşülmeyecek olmasına rağmen, “Batı Balkanlar'ın AB üyeliği perspektifini yeniden teyit etmek için kesinlikle iyi bir fırsat” olduğunu vurguladı. Ayrıca, bu zirveden çıkacak olan siyasi mesajın, Batı Balkanlar’ın Avrupa ailesine ait olduğu gerçeği üzerine odaklanması gerektiğini ifade etti.

Bugüne kadar, Batı Balkanlar'daki 5 ülke AB’ye aday ülke konumundayken, Kosova potansiyel aday statüsünde bulunmaktadır. Hatırlatmak gerekirse, son AB-Batı Balkanlar Zirvesi 13 Aralık 2023’te düzenlenmiş ve “üyeliğinizi destekliyoruz ancak reform bekliyoruz” mesajı verilmişti.