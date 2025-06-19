AB'den Türkiye'ye Güvenlik Mesajı: Kaja Kallas İstanbul'daki Rolü Vurguladı

AB, Türkiye’yi Güvenlik Aktörü Olarak Görüyor

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas, Türkiye’yi güvenlik alanında önemli bir aktör olarak nitelendirdi. Kallas, Türkiye’nin İstanbul’un arabuluculuk merkezi olarak son dönemdeki rolünden duydukları memnuniyeti dile getirirken, bu konudaki önemli açıklamalarda bulundu.

Türkiye’nin Rolleği ve AB’nin Yeni Finansman Aracı

Kallas, AB Komisyonu’nda Türkiye’nin, Birliğin yeni finansman aracı Avrupa Güvenlik Eylemi (SAFE) kapsamında bir aday ülke olarak yer almasının önemine değindi. "AB’de güvenlik ve savunma konusunda aldığımız kararlar, masaya çok fazla yeni para getiriyor," diyen Kallas, ortak tedarik ve projelerin gerçekleştirilmesi için Türkiye gibi ülkelerle işbirliği yapılmasının gerekliliğini vurguladı.

Avrupa'nın Savunma Sanayisi ve Türkiye'nin Rolü

Kallas, Avrupa ülkelerinin savunma satın alımlarının yüzde 60’ının ABD’den yapıldığını belirterek, "Bu durum, savunma sanayimizi güçlendirmemiz gerektiğini gösteriyor. Türkiye gibi ortaklarımızla birlikte tedarik mümkün olacak," şeklinde konuştu. Türkiye, aday ülke olarak SAFE kredilerine erişim hakkına sahip olduğundan, Avrupa ile ortak projeler geliştirebileceğini de ifade etti.

İstanbul'un Diplomatik Rolü

Kallas, Orta Doğu’daki gelişmelere de değinerek, "İran’a yapılan saldırılar ve nükleer tesislere yönelik tehditler endişe verici," dedikten sonra, diplomatik çözümler için çabalarının sürdüğünü belirtti. Türkiye’nin diplomatik çabalarındaki kritik rolüne dikkati çekerken, "İstanbul birçok toplantının yapıldığı yer oldu. Bu yüzden herkes bu arabuluculuk için minnettar," dedi.

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas (fotoğrafta), Türkiye'yi güvenlik alanında bir aktör olarak gördüklerini belirterek İstanbul'un son dönemde bir arabuluculuk merkezi olarak öne çıkmasından memnuniyet duyduklarını bildirdi.

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas (fotoğrafta), Türkiye'yi güvenlik alanında bir aktör olarak gördüklerini belirterek İstanbul'un son dönemde bir arabuluculuk merkezi olarak öne çıkmasından memnuniyet duyduklarını bildirdi.