AB Destekli 'Toplu Ulaşım Akıllanıyor' Projesi Denizli'de Tanıtıldı

AB destekli 'Denizli'de Toplu Ulaşım Akıllanıyor Projesi' tanıtıldı

Denizli'de, Avrupa Birliği (AB) tarafından finanse edilen "Denizli'de Toplu Ulaşım Akıllanıyor Projesi" için tanıtım toplantısı düzenlendi. Etkinlik 15 Temmuz Delikliçınar Şehitler Meydanı'nda gerçekleştirildi.

AB Türkiye Delegasyonu Başkan Yardımcısı Jurgis Vilcinskas, kentteki temasları kapsamında önce Vali Ömer Faruk Coşkun'u makamında ziyaret etti. Ardından Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu ile bir araya gelerek proje tanıtım etkinliğine katıldı.

Jurgis Vilcinskas konuşmasında, Denizli'nin yerel inisiyatiflerle birlikte AB desteğiyle gelişen bir şehir olduğunu belirterek memnuniyetini dile getirdi. Vilcinskas, belediye ile birlikte yürütülen çalışmada yeni kullanılacak otobüslerin içinde yolcu verilerinin kaydedileceğini ve bu verilerle projenin daha ileri taşınacağını vurguladı.

"Denizli'de ikamet eden insanlar için çok verimli ve ulaşılabilir bir toplu taşımayı hedefliyoruz. Herkes için ulaşılabilir Denizli için çok daha temiz bir hava sağlayacak bir ulaşım modeline geçmek istiyoruz. Herkesin hareketliliğe katılmasını, bisiklet, yürüyüş ve otobüs yollarının hepsinin iç içe geçerek insanların daha fazla toplu taşımaya yönelmesini ve daha fazla hareket etmesini, daha fazla yürümesini istiyoruz. Önümüzdeki Kentsel Hareketlilik Haftası'nda hedefimiz yani bunu sadece toplu taşımaya indirgemiyoruz. İnsanların daha fazla yürümesi, daha fazla bisiklete binmesi lazım. Belediye başkanıyla bu anlamda iyi bir işbirliği içerisindeyiz. Bu Avrupa Hareketlilik Haftası kapsamında da bu işbirliğimizi çok daha ileri bir seviyeye taşımayı ümit ediyoruz."

Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu da AB'nin şehrin ulaşım dönüşümüne katkı sağladığını belirtti ve kentte akıllı duraklar ile ulaşım teknolojilerinin geliştirilmesi için yoğun bir çaba içinde olduklarını söyledi.

"Şehrin ulaşım sorunu sürdürülebilir bir toplu ulaşıma doğru giden bir yolculuğu hep beraber hazırlıyoruz. Artık biz istiyoruz ki bu şehirde yaşayan insanların hem şehirlerimizin toplu ulaşımı, yürümeyi ve bisikleti önceleyen bir ulaşım prensibini edindirmek. Bunu yaşama geçirmek amacımız. Herkesin sağlıklı, huzurlu ve hızlı bir şekilde toplu ulaşıma ulaşmasını sağlıyoruz. Bu işbirliği sayesinde de hem daha az karbon salımı hem doğanın daha az kirletildiği ve şehrin de artık bu trafik yükünün bir nebze olsun azaltıldığı bir sürece doğru yeni bir yolculuğa başladık."

Proje detayları

Belediye envanterindeki 258 otobüs, bluetooth anteni, ekranlar ve Büyükşehir Belediyesi Trafik Kontrol Merkezi ile iletişim kuracak konum belirleme ekipmanları ile donatıldı. Bu sayede otobüs içi yolcu verileri ve yolculuk süreleri kaydedilecek.

Ayrıca 85 otobüs durağı, yolcuların seyahatlerini daha iyi planlamalarına yardımcı olacak yolcu bilgilendirme sistemiyle yenilendi. Sistem sefer ve durak bekleme süreleri ile güzergah performansı gibi verileri toplayacak.

Toplanan veriler; güzergah ve sefer saatlerini optimize etmek, güvenliği artırmak, yakıt tüketimi ve emisyonları azaltmak ile yolcu deneyimini geliştirmek için kullanılacak.

