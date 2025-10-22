AB ile Mısır'ın İlk Zirvesi Brüksel'de Başladı

Liderler yatırım, tedarik çeşitlendirmesi ve iş birliğini güçlendirme taahhüdü verdi

Avrupa Birliği (AB) ile Mısır arasında farklı alanlarda ikili ilişkileri derinleştirmek amacıyla düzenlenen ilk zirve, Brüksel'de başladı.

AB Konseyi Başkanı Antonio Costa, AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ve Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi zirve için Brüksel'de bir araya geldi.

Ursula von der Leyen, zirve öncesinde es-Sisi ile yaptığı açıklamada, "Bugünkü zirve, Mısır ve Avrupa'yı daha da yakınlaştırma konusunda güçlü bir kararlılığın göstergesi." ifadesini kullandı.

Von der Leyen, AB'nin buna hem siyasi hem de finansal olarak yatırım yapmaya devam edeceğini vurgulayarak, "Bugün gerçekleştirdiğiniz görüşmeler, yarının iş fırsatlarıdır ve gelecekteki yatırımlarınız hem Mısır'ı hem de Avrupa'yı daha da güçlendirecektir. Bu yüzden size mesajım çok basit: Mısır ve Avrupa arasında yeni bir köprü var. Bu köprüyü geçmenin ve birbirimize yatırım yapmaya devam etmenin zamanı geldi." değerlendirmesini yaptı.

Abdulfettah es-Sisi ise, "Sizleri, Mısır'a önemli bir pazar olarak değil, güvenilir bir ortak olarak bakarak, farklı bir yaklaşım benimsemeye davet ediyorum." dedi.

Es-Sisi, özellikle enerji krizi bağlamında tedarik zincirlerinin sürdürülebilir şekilde yeniden yapılandırılması gerektiğine dikkat çekerek, "Mısır, Avrupa'nın tedarik kaynaklarını çeşitlendirmek için ihtiyaç duyduğu endüstriyel ve teknolojik bir müttefik olabilir." diye konuştu.

Üst düzey bir AB yetkilisinden alınan bilgiye göre, zirve kapsamında Mısır'a yönelik ikinci mikrokredi yardım paketini destekleyen mutabakat zaptı imzalanacak.

İlk mikro finansal yardım paketi, 2024 yılı için 1 milyar avro olarak belirlenmişti ve 2024 yılı sonunda Mısır'a aktarılmıştı. 2025-2027 yıllarında Mısır'a aktarılacak yeni paketin ise 5 milyar avro civarında olduğu duyurulmuştu.

Ayrıca üç diğer metne imza atılacak: Mısır'ın AB'nin Horizon Europe (Ufuk Avrupa) programına katılımı, 75 milyon avro değerinde sosyo-ekonomik kalkınma finansmanı ve e-imza ile ilgili idari düzenleme.

Zirve, taraflar arasında ekonomik, siyasi ve teknolojik iş birliğini pekiştirmeyi amaçlayan somut adımların atılmasının önünü açıyor.

