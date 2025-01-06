DOLAR
35,32 0,17%
EURO
36,7 -0,6%
ALTIN
2.997,54 0,06%
BITCOIN
3.601.894,48 -3,78%

AB Türkiye Delegasyonu'ndan ETIAS Açıklaması: Türk Vatandaşları Etkilenmeyecek

AB Türkiye Delegasyonu, Türk vatandaşlarının ETIAS'tan etkilenmeyeceğini ve vizesiz seyahat edebileceklerini açıkladı.

Yayın Tarihi: 06.01.2025 18:43
Güncelleme Tarihi: 06.01.2025 18:43
AB Türkiye Delegasyonu'ndan ETIAS Açıklaması: Türk Vatandaşları Etkilenmeyecek

AB Türkiye Delegasyonu, Avrupa Seyahat Bilgi ve Yetkilendirme Sistemi (ETIAS) uygulamasının Türkiye'yi kapsamayacağını duyurdu. Bu açıklama, vizesiz seyahat edebilen Türk vatandaşlarının ETIAS’a başvurmasına gerek olmadığını ortaya koydu.

Açıklamada, ETIAS’ın vizesiz ülkelerin vatandaşlarının Şengen Bölgesi ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’ne girişlerinde uygulanacak yeni bir seyahat şartı olduğu belirtildi. Sistem kullanımında, yolcuların seyahatlerinden önce ETIAS seyahat izni almaları gerektiği vurgulandı.

AB Türkiye Delegasyonu, Türk vatandaşlarının ETIAS kapsamına girmediğini bu nedenle vizesiz seyahat edebilenlerin (diplomatik ve yeşil pasaport sahipleri) ETIAS’a başvurmalarına gerek olmadığını bildirdi. Bu vatandaşlar, vizesiz ve ETIAS onayı olmadan seyahat edebilecek.

Ayrıca, ETIAS’ın hayata geçmesi ile birlikte, Giriş/Çıkış Sistemi (EES) sisteminin entegrasyonu da önem taşıyor. EES, AB vatandaşı olmayan kişilerin Şengen Bölgesi’ne kısa süreli kalışları için giriş, çıkış ve giriş reddi işlemlerinin elektronik kaydını tutacak.

4 Aralık 2024 tarihinde, EES’in aşamalı olarak faaliyete geçmesini sağlayacak bir tüzük teklifi sunulmuş, bu teklif AB’nin ortak yasa koyucularının önüne gelmiştir. Ortak yasa koyucuların bu teklif üzerinde anlaşma sağladıkları anda, EES’in devreye alınacağı bekleniyor.

Komisyon, EES’in mümkün olan en kısa sürede faaliyete geçecek şekilde müzakerelerin hızlandırılacağını ve ETIAS’ın da bu sürecin ardından devrede olacağına inandığını ifade etti.

İLGİLİ HABERLER

Ziraat Bankası'ndan 1500 TL Ödeme: 7 Şubat'ta ödeniyor

2025'te Toplu Taşıma Ücretlerine Yüzde 55 Zam Bekleniyor

Kredi Çekenler İçin Devletin İade Fırsatı: Primlerinizi Geri Alın!

Akaryakıt Fiyatlarına Rekor Zam! Benzin Fiyatları Artıyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Türkiye Kamu-Sen, Ek Zam ve Refah Payı Talep Etti
2
Justin Trudeau İstifa Etti: Kanada'da Yeni Bir Dönem Başlıyor
3
Yalova'da 3 Milyon 360 Bin Makaron Ele Geçirildi
4
İzmir'de Uyuşturucu Tacirlerine Darbe: 3 Şüpheli Tutuklandı
5
Samsun'da Okul Binasında Yangın, Olay Anında Öğrenciler Güvenliğe Alındı
6
Gürcistanlı Elina, Regaip Kandili'nde Müslüman Oldu
7
Gana Cumhurbaşkanı Akufo-Addo 11 Mahkumu Affetti

Ocak Ayında Yüzde 4.2 Refah Payı Zammı Bekleniyor!

En Düşük Emekli Maaşına Asgari Ücret Ayarı Geliyor

Devletten Çifte Alım Hamlesi: Uzman ve Destek Personeli İstihdamı Başladı

Doğayla İç İçe Yaşamak İsteyenlere Fırsat: 16.500 TL’lik Ev Yap Otur İhalesi!

Kredi Çekenler İçin Devletin İade Fırsatı: Primlerinizi Geri Alın!

Akaryakıt Fiyatlarına Rekor Zam! Benzin Fiyatları Artıyor

İş Bankası'ndan Emekliye 12.000 TL Promosyon ve 250.000 TL Ödeme Açıklandı

Asgari Ücrette Olası Ara Zam İhtimali: Erdoğan'dan Dikkat Çeken Açıklama

2025'te Toplu Taşıma Ücretlerine Yüzde 55 Zam Bekleniyor

Ziraat Bankası'ndan 1500 TL Ödeme: 7 Şubat'ta ödeniyor

2025 MTV Artışında Bankalardan Büyük Destek! 6 Bankadan Taksit İmkanları Açıklandı

Denizbank'tan 2025'e Özel Kampanyası: Her adım bedava olacak