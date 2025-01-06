AB Türkiye Delegasyonu'ndan ETIAS Açıklaması: Türk Vatandaşları Etkilenmeyecek

AB Türkiye Delegasyonu, Avrupa Seyahat Bilgi ve Yetkilendirme Sistemi (ETIAS) uygulamasının Türkiye'yi kapsamayacağını duyurdu. Bu açıklama, vizesiz seyahat edebilen Türk vatandaşlarının ETIAS’a başvurmasına gerek olmadığını ortaya koydu.

Açıklamada, ETIAS’ın vizesiz ülkelerin vatandaşlarının Şengen Bölgesi ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’ne girişlerinde uygulanacak yeni bir seyahat şartı olduğu belirtildi. Sistem kullanımında, yolcuların seyahatlerinden önce ETIAS seyahat izni almaları gerektiği vurgulandı.

AB Türkiye Delegasyonu, Türk vatandaşlarının ETIAS kapsamına girmediğini bu nedenle vizesiz seyahat edebilenlerin (diplomatik ve yeşil pasaport sahipleri) ETIAS’a başvurmalarına gerek olmadığını bildirdi. Bu vatandaşlar, vizesiz ve ETIAS onayı olmadan seyahat edebilecek.

Ayrıca, ETIAS’ın hayata geçmesi ile birlikte, Giriş/Çıkış Sistemi (EES) sisteminin entegrasyonu da önem taşıyor. EES, AB vatandaşı olmayan kişilerin Şengen Bölgesi’ne kısa süreli kalışları için giriş, çıkış ve giriş reddi işlemlerinin elektronik kaydını tutacak.

4 Aralık 2024 tarihinde, EES’in aşamalı olarak faaliyete geçmesini sağlayacak bir tüzük teklifi sunulmuş, bu teklif AB’nin ortak yasa koyucularının önüne gelmiştir. Ortak yasa koyucuların bu teklif üzerinde anlaşma sağladıkları anda, EES’in devreye alınacağı bekleniyor.

Komisyon, EES’in mümkün olan en kısa sürede faaliyete geçecek şekilde müzakerelerin hızlandırılacağını ve ETIAS’ın da bu sürecin ardından devrede olacağına inandığını ifade etti.