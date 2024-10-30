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AB Yüksek Temsilcisi Borrell'den Gazze Saldırısına Kınama

Borrell, İsrail'in Beyt Lahiya'ya düzenlediği saldırıyı kınayarak sivil kayıplara dikkat çekti.

Yayın Tarihi: 30.10.2024 11:15
Güncelleme Tarihi: 30.10.2024 11:15
AB Yüksek Temsilcisi Borrell'den Gazze Saldırısına Kınama

AB Yüksek Temsilcisi Borrell, Gazze'deki Saldırıyı Kınadı

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin kuzeyinde bulunan Beyt Lahiya’da gerçekleştirdiği saldırıyı şiddetle kınadı.

Dehşet Verici Görüntüler

Borrell, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada, Beyt Lahiya'dan gelen görüntülerin "dehşet verici" olduğunu ifade etti. Saldırıda en az 100 kişinin yaşamını yitirdiğini belirtti.

Sivil Koruma İlkelerine Dikkat Çekildi

Borrell, “Orantılılık ve sivillerin korunması ilkeleri acımasızca göz ardı edilmeye devam ediyor. Bunu kınamaktan ve hesap verebilirlik çağrısında bulunmaktan vazgeçmeyeceğiz.” şeklinde konuştu.

Gazze Hükümetinden Açıklama

Gazze'deki hükümetin Medya Ofisi, önceki gün gerçekleştirdiği açıklamada, İsrail ordusunun Ebu Nasır ailesine ait 5 katlı bir binayı bombaladığını ve bu binada yerinden edilmiş 200 Filistinlinin bulunduğunu bildirdi. Açıklamada, "İşgalci İsrail ordusu, Ebu Nasır ailesine ait bir binayı bombalayarak korkunç bir katliam gerçekleştirdi. 93 kişi hayatını kaybetti, en az 40 kişi kayboldu ve onlarca kişi yaralandı." denildi.

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