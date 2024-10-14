AB Yüksek Temsilcisi Borrell'den Netanyahu'ya Yanıt: Guterres Suçlanmamalı

AB Yüksek Temsilcisi Borrell'den Netanyahu'ya Tepki

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu‘nun Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres’e yönelik eleştirilerine yanıt verdi. Netanyahu'nun, BM Geçici Gücü (UNIFIL) unsurlarının Lübnan'ın güneyinden çekilmesi yönündeki talebinin, BM Güvenlik Konseyi tarafından değerlendirildiğini ve böyle bir yetkinin yalnızca Guterres'e ait olmadığını belirtti.

Lüksemburg'daki Toplantıda Gündem

Borrell, Lüksemburg'da gerçekleştirilen AB dışişleri bakanları toplantısında yaptığı açıklamada, Guterres'i suçlamadan vazgeçilmesi gerektiğini vurguladı: "Herkese hatırlatmak istiyorum ki; bu görevin devam edip etmeyeceğine BM Genel Sekreteri karar vermiyor. Bu tür kararları Güvenlik Konseyi alır. Bu yüzden, Guterres'i suçlamayı bırakın."

İnsani Duruma Dikkat Çekti

Borrell, Batı Şeria ve Gazze'deki insani durumun kötüleştiğine ve sivillere yönelik saldırıların arttığına da dikkat çekti. Özellikle Cebaliye mülteci kampındaki durumun diğer bölgelerden daha kötü olduğunu ifade etti.

Yaptırım Tartışmaları

Toplantıda ayrıca, İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir ve Maliye Bakanı Bezalel Smotrich gibi şiddet yanlısı isimlere karşı olası yaptırımların da gündeme geldiği belirtildi.

AB'nin Birleşmiş Milletler Destek Açıklaması

Borrell, "Dün gece, nihayet, Lübnan'daki UNIFIL'i destekleyen bir bildiri üzerinde anlaştık. 27 AB üyesi, İsrail'den UNIFIL'e saldırmayı bırakmasını istemek konusunda anlaştı" şeklinde konuştu. Ayrıca, AB'nin Orta Doğu konusundaki tek sesle hareket etmesinin zorluğuna değinerek, "Bazı şeyleri söylemek uzun sürüyor. Özellikle askerlerimizin bulunduğu bir alanda, UNIFIL'e karşı durmalıyız" ifadelerini kullandı.

AB'nin Endişeleri

Son olarak, AB tarafından yapılan açıklamada, İsrail'in UNIFIL'e saldırılarından duyulan ciddi endişe dile getirildi ve yetkililerden acil açıklama ve kapsamlı bir soruşturma talep edildi.