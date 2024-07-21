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Abant Gölü Milli Parkı'nda Yol Yenileme Çalışmaları Başladı

Abant Gölü çevresinde yol onarım çalışmaları başladı. Doğa Koruma ve Milli Parklar, 5 km'lik alanda yenileme yapıyor.

Yayın Tarihi: 21.07.2024 19:00
Güncelleme Tarihi: 21.07.2024 19:00
Abant Gölü Milli Parkı'nda Yol Yenileme Çalışmaları Başladı

Abant Gölü'nde Yol Çalışmaları Devam Ediyor

Türkiye’nin doğal güzellikleriyle ünlü Abant Gölü Milli Parkı'nda, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü tarafından önemli yol onarım çalışmaları başlatıldı.

Yol Yenileme Projesinin Ayrıntıları

Göl çevresinde bozulan yol zeminleri onarılarak, sürdürülebilir bir ulaşım sağlanması amaçlanıyor.

Kepçelerle kazınan alanlar, küp taşlarla yeniden inşa ediliyor. Bu kapsamda, 5 kilometrelik yol için gerçekleştirilen çalışmaların kısa süre içinde tamamlanması hedefleniyor.

Tatilcilerin Zor Anları

Yol çalışmaları nedeniyle göl çevresinde araçlarıyla seyahat eden tatilciler, zaman zaman zorluklar yaşayabiliyor.

Yetkililer, çalışmanın aksamadan sürdüğünü ve herhangi bir aksilik durumunda tatilcileri bilgilendireceklerini belirttiler.

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