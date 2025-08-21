ABD 9. Temyiz Mahkemesi TPS'nin Sonlandırılmasına Onay Verdi

Mahkeme kararı

San Francisco’daki 9. Temyiz Mahkemesi, Başkan Donald Trump yönetiminin Orta Amerika ve Asya’dan gelen göçmenler için Geçici Koruma Statüsü (TPS) sonlandırma kararına onay verdi.

Mahkeme, alt mahkemenin yaklaşık 60 bin göçmene geçici koruma sağlayan kararını durdurdu. Yargıçlar, davacıların erteleme talebini kabul eden 31 Temmuz 2025 tarihli bölge mahkemesi kararını bir sonraki emre kadar askıya aldı.

Bölge mahkemesinin müdahalesi

Federal yargıç Trina Thompson, Trump yönetiminin TPS programını sona erdirme planını durdurarak, Nepal, Honduras ve Nikaragua da dahil olmak üzere Orta Amerika ve Asya’dan gelen yaklaşık 60 bin kişinin statüsünü uzatmıştı.

İçişleri Bakanlığı duyurusu

ABD İç Güvenlik Bakanlığı (DHS), 8 Temmuz'da Nikaragua ve Honduraslı göçmenlere yönelik TPS programının sona ereceğini açıklamıştı.

TPS'nin işlevi ve Trump'ın göç politikaları

Geçici Koruma Statüsü, göçmenlerin ülkede çalışabilmelerine olanak tanırken sınır dışı edilmelerinin önüne geçiyor. Başkan Donald Trump, göreve gelmesinden bu yana Haiti, Venezuela ve Afganistan gibi ülkelere yönelik TPS uygulamalarını kaldırma yönünde adımlar attı; bazı girişimler yargı engeliyle karşılaştı.

Trump, göreve başladığı gün imzaladığı başkanlık kararnamesiyle selefi Joe Biden döneminde getirilen "çeşitlilik, eşitlik ve kapsayıcılık" uygulamalarını kaldırdı ve daha sonra yasal yollarla göç etme imkanı tanıyan "CBP One" uygulamasının da kaldırıldığını duyurdu. Başkan Trump, düzensiz giren "suçlu göçmenlerin" gözetim altında tutulması için Guantanamo Körfezi'nde 30 bin kişinin kalabileceği tesisin hazırlanması talimatını vermiş; ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth tesisin "göçmenler için mükemmel bir alan olduğunu" savunmuştu.