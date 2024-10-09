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ABD Adalet Bakanlığı Terör Saldırısı Planlayan Kişiyi Tutukladı

Seçim günü saldırı planlayan Afganistan uyruklu bir kişi FBI tarafından Oklahoma'da yakalandı.

Yayın Tarihi: 09.10.2024 19:59
Güncelleme Tarihi: 09.10.2024 19:59
ABD Adalet Bakanlığı Terör Saldırısı Planlayan Kişiyi Tutukladı

Oklahoma'da Terör Saldırısı Planı İle Tutuklama

ABD Adalet Bakanlığı, 5 Kasım'da gerçekleştirilecek başkanlık seçimleri sırasında büyük bir terör saldırısı planlayan bir kişinin tutuklandığını duyurdu. Nasir Ahmed Tevhidi isimli 27 yaşındaki Afganistan uyruklu şahıs, Federal Soruşturma Bürosu (FBI) tarafından yakalandı.

İddianamede Yer Alan Detaylar

Bakanlık, 2021 yılından bu yana Oklahoma'da yaşayan Tevhidi hakkında hazırlanan iddianameyi paylaştı. Söz konusu iddianamede, Tevhidi'nin DEAŞ sempatizanı olduğu, iki adet AK-47 tüfeği ve çok sayıda mermi edindiği bilgisi yer aldı. Ayrıca, Tevhidi'nin seçim günü kalabalık bir yere saldırı düzenleme planları olduğu ile ilgili yazışmalarına da ulaşıldığı belirtildi.

Aile ve Saldırı Hazırlıkları

Tevhidi'nin eşi ve çocukları için Afganistan'a tek yönlü bilet aldığına, ayrıca eşyalarını satışa çıkardığına dair belgeler de iddianamede yer aldı. Bu durum, olası bir saldırı hazırlığını güçlendiren unsurlar arasında sayılıyor.

Seçim Güvenliği Üzerine Uyarılar

Bakanlık, FBI'ın seçim güvenliği konusunda yüksek alarm seviyesinde olduğu ve olası tehditleri belirleyip etkisiz hale getirmek için yoğun bir şekilde çalıştığını vurguladı. Ayrıca, Tevhidi'nin sorgusu sırasında seçim günü için bir saldırı planladığını kabul ettiği ifade edildi.

Geçmiş Olaylar ve Güvenlik Tartışmaları

Öte yandan, eski ABD Başkanı ve Cumhuriyetçi aday Donald Trumpın 13 Temmuz'daki Pennsylvania'daki seçim mitinginde suikast girişimine maruz kalmasının ardından, seçim güvenliği konusundaki tartışmalar giderek artmıştı. FBI, saldırının suikast teşebbüsü olarak değerlendirildiğini açıkladı.

Tevhidi, DEAŞ'a yardım ve yataklık suçlamasıyla yargılanacak olup, 20 yıla kadar hapis cezası alması mümkün.

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